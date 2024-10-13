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Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

Анна Косик
13 октября 2024, 15:22
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Синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в нескольких областях Украины.
Снег
В одном из регионов прогнозируется мокрый снег / Фото: pixabay

Погода в Украине в понедельник, 14 октября, будет облачной с прояснениями. Как сообщили в "Укргидрометцентре", по некоторым регионам пронесутся осадки, а также ожидаются порывы ветра.

Умеренные ночью и небольшие днем дожди прогнозируют в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях Украины. В других областях будет сухо в течение всего дня.

Ветер 14 октября в восточных областях будет юго-восточный, 7-12 м/с днем, а в западном регионе, Житомирской и Винницкой областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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В "Укргидрометцентре" также предупредили о І уровне опасности ночью в восточных и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях из-за порывов ветра.

Погода
Опасные метеорологические явления в Украине 14 октября / Укргидрометцентр

Температура воздуха 14 октября ночью будет достигать на юге 7-12 градусов тепла ночью, 14-19 градусов тепла днем, в других регионах Украины - 3-8 градусов тепла ночью, а днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. Исключением станут Карпаты.

"На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

Погода в Украине
Погода в Украине 14 октября / Укргидрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют ночью и днем дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в Киевской области будет достигать 3-8 градусов тепла ночью, 8-13 градусов тепла днем, а в столице будет 6-8 градусов тепла ночью и 10-12 градусов тепла днем.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине на протяжении недели, с 14 по 20 октября, погода будет достаточно холодной, с периодическими дождями и ночными заморозками. В первой половине недели пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Во второй половине недели под влиянием антициклона дожди отступят, однако температура воздуха будет сохраняться на достаточно низком уровне, особенно в ночные и утренние часы.

Ранее сообщалось, что 12 и 13 октября погода в Украине резко ухудшилась, по стране пронеслись ливни с грозами и заморозки, хотя в Крыму температура поднялась до +24 градусов.

Накануне метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что через нашу страну медленно будет продвигаться холодный фронт с запада на восток. Поэтому будут идти умеренные, а порой и значительные дожди и будет существенное снижение температуры воздуха.

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