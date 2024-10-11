Бабьему лету конец: Украину накроют первые заморозки и грозы

Уже в субботу часть регионов Украины ожидают дожди, местами с грозами.

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Украину накроют первые заморозки и грозы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В предстоящие выходные погода в Украине резко ухудшится: ожидаются ливни с грозами и заморозки, хотя в Крыму температура поднимется до +24 градусов.

Согласно данным "Укргидрометцентра" погода изменится уже в субботу, 12 октября.

Прогноз погоды на субботу 12 октября

В субботу часть регионов Украины ожидают дожди, местами с грозами. Так, осадков стоит ожидать в Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму.

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Самые низкие температуры ночью будут в западных областях, особенно во Львовской, Волынской и Ровенской, где столбики термометров опустятся до +4...+6 градусов. В других западных регионах температура ночью составит +5...+9 градусов.

Днем в Черкасской и Черниговской областях температура будет близка к ночной – около +12...+14 градусов. Самая теплая погода ожидается в Крыму, где температура поднимется до +22...+24 градусов, а также в Донецкой области – до +21...+23 градусов.

Погода в Украине 12 октября / Фото: скриншот

Прогноз погоды на воскресенье 13 октября:

В воскресенье, 13 октября, дожди охватят почти всю Украину, исключение составят: Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Черниговская, Киев и Киевская область, Николаевская, Одесская области.

Ночью в западных регионах возможны первые заморозки. В Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях температура опустится до -1...+1 градуса. Днем температуры также снизятся и останутся ниже +20 градусов. Самая теплая погода днем будет на юге — в Одесской области и в Крыму, где температура составит +15...+17 градусов.

Погода в украине 13 октября / Фото: скриншот

В выходные в западной Украине ожидаются заморозки, которые могут быть довольно сильными.

12 октября ночью в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура на поверхности почвы составит 0...+3 градуса (желтый уровень опасности).

13 октября в тех же областях, а также в Тернопольской и Ивано-Франковской ожидаются сильные заморозки в воздухе — 0...+3 градуса (оранжевый уровень опасности).

Погода в Киеве

В столице и Киевской области на выходных ожидаются значительные дожди ночью, которые продолжатся и днем в умеренном количестве. Температура воздуха в ночь на субботу и в субботу днем составит +12...+14 градусов, а к началу рабочей недели опустится: ночью до +5...+7 градусов, а днем до +10 градусов.

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