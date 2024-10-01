Похолодает на 10 градусов: какой будет погода в Украине в октябре

Заморозки в первой половине октября - обычное явление.

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Какой будет погода в Украине в октябре 2024 - прогноз на месяц / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в октябре 2024 года будет более холодной, чем в сентябре. В среднем, столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов тепла - это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Как сообщает Укргидрометцентр, средняя температура сентября составляет 15-20 градусов. В октябре будет на 7-9 градусов холоднее.

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Синоптики прогнозируют месячное количество осадков на уровне 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

"Заморозки в первой половине октября - явление обычное", - говорится в сообщении.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха октября составляет 6-13 градусов тепла, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, в Крыму 0-3 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 26-34 градуса тепла, в Крыму - до +35 градусов, на высокогорье Карпат 20-21 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в горных районах 64-84 мм, в Закарпатье 86-106 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине 1 октября будет прохладной, а местами даже морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время в большинстве северных, центральных, Харьковской, южных областях синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине температура воздуха начнет опускаться до "минусов". Мороз прогнозируют в Карпатах.

Как сообщал Главред, 30 сентября в Карпатах выпал первый снег. На вершине горы Поп Иван температура упала до -3... -5 градусов.

Прогноз погоды на первую неделю октября читайте в материале: Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки.

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