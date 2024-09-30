Снег и "минусовая" погода: Украину атакует сильное похолодание

Погода в Украине 1 октября будет прохладно, а местами даже морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В то же время в большинстве северных, центральных, Харьковской, южных областях синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине температура воздуха начнет опускаться до "минусов". Мороз прогнозируют в Карпатах. В некоторых областях температура воздуха днем повысится до +20...+26 градусов. На западе будет прохладно - 9-13 градусов тепла. Сильные дожди накроют Украину 4, 5 и 6 октября.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 1 октября
В Украине 1 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, Житомирской, Винницкой, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму. Ветер в этот день будет северо-западный и восточный со скоростью 7-12 м/с. В восточных, Запорожской и Одесской областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 9-14°, на юге страны до 17°, днем 17-22°, в восточных областях до 25°.На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +5
По данным meteoprog, 1 октября в Украине будет холодная погода. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов.
Погода 1 октября в Киеве
В Киеве 1 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.
"Температура ночью 9-14°, днем 17-22°; в Киеве ночью 10-12°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.
Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Как сообщал Главред, погода в Украине с 30 сентября по 6 октября будет по большей части теплой, с температурой на 5-10 °C выше средних многолетних значений. Более прохладная погода с заморозками ожидается лишь на западе страны.
Вас также заинтересует:
- Пылевая буря атакует Украину: сколько она продлится и когда накроет Киев
- В Украине ударит мороз: какие области накроет сильное похолодание
- В Украину движется вторая пылевая буря: чем она опасна и когда закончится
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред