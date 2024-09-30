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Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
30 сентября 2024, 22:13
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Через несколько дней начнет бушевать еще один геомагнитный шторм.
магнитная буря, солнце
В Украину ворвалась новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине начинается новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 23 сентября и "врезала" с 5-балльной мощностью. Следующие два дня она была очень сильной. Мощность бури выросла до почти 8-ми баллов. С 26 сентября сила бури начала уменьшаться. Сперва она опустилась до 6-ти баллов, а 27 сентября - до 5-ти.

29 сентября мощность бури снизилась до 4-х баллов. Ожидалось, что после этого буря пойдет на спад, но уже 30 сентября начался новый геомагнитный шторм. Его мощность внезапно выросла до 5-ти баллов.

видео дня

Следующая магнитная буря ворвется в страну 5-6 октября.

магнитная буря
В Украину ворвалась новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 1 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

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