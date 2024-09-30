Украину засыпало первым снегом, несутся ливни: в какие регионы ворвется непогода

В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / Коллаж: Главред, фото: Отдел туризма ИФ ОГА

Погода в Украине 30 сентября будет дождливой. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, в Карпатах началась настоящая зима - выпал первый снег. На вершине горы Поп Иван температура упала до -3, -5 градусов. В то же время в других регионах Украины наблюдаются такие температуры:

Харьков: +17°C;

Донецк: +15°C;

Сумы: +13°C;

Одесса: +16°C;

Чернигов: +11°C;

Житомир: +10°C;

Черновцы: +8°C;

Ровно: +9°C;

Львов: +9°C;

Ужгород: +9°C;

Киев: +11°C.

В понедельник, 30 сентября, в западных областях Украины ожидаются сильные дожди. В Карпатах возможен мокрый снег, поэтому лучше воздержаться от походов в горы.

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"Сильный ветер с этим противным завыванием еще побудет, будет гонять листья, очень-очень осторожно под старыми деревьями и билбордами, проходите быстро, но 1-2 октября ветер попустит", - спрогнозировал Диденко.

Температура на западе Украины составит лишь +7+11°C, в северных регионах - +13+18°C. На востоке и юге будет значительно теплее - +20+25°C. В центре Украины температура будет колебаться от +19 до +24°C, в Винницкой области немного прохладнее - +12+14°C.

Погода в Украине 30 сентября / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 30 сентября

В Киеве 30 сентября ожидается сильный ветер и сухая погода. Температура в столице поднимется до +19 °C.

Погода в Украине на ближайшие дни

В ближайшее время стоит подготовиться к значительному температурному контрасту - от +9°C на западе до +26°C на востоке Украины. Сильные порывы ветра стихнут 1-2 октября.

Смотрите видео с первым снегом в Украине:

В Украине выпал первый снег/ Фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Напомним, в Украине ожидается ветреная и дождливая погода, сообщает Укргидрометцентр. Во многих областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 20 м/с.

Погода в Украине с 30 сентября по 6 октября будет основном теплой, с температурой на 5-10 °C выше средних многолетних значений. Более прохладная погода с возможными заморозками ожидается лишь на западе страны. Согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во второй половине недели возможны локальные дожди, тогда в восточных регионах сохранится сухая погода.

Как сообщал Главред, в сентябре средняя температура воздуха в Украине составит 15-20°C, в Карпатах - 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, а в Карпатах - 97-111 мм, что соответствует норме.

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