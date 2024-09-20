Украину накроет аномальное тепло: синоптик удивила прогнозом на октябрь и ноябрь

Этой осенью в Украине среднемесячная температура воздуха превысит норму на несколько градусов, рассказала Наталья Птуха.

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Прогноз погоды в Украине на конец осени / Фото: pixabay.com

Этой осенью в Украине температура воздуха в сентябре и октябре будет на 2-3 градуса выше, чем обычно. Среднемесячная температура осенью превысит норму на несколько градусов. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха на пресс-конференции в Media Center Ukraine.

По ее словам, метеорологическое лето в Украине до сих пор продолжается. Солнечная погода на территории страны сохранится до 25 сентября.

"В ноябре уже немножечко будем приближаться ближе к климатической норме, но все же все равно несколько может быть он выше (по температурным показателям - Главред)", - прогнозирует Птуха. видео дня

Синоптик обратила внимание на дефицит осадков, который наблюдается в Украине в этом году. В сентябре, как и летом, осадков мало, однако в октябре и ноябре количество осадков должно приблизиться к норме.

"У нас действительно больше становится периодов с более высокими значениями температуры. Это лето было ярким примером, у нас была мощная волна тепла. И, в принципе, последние годы у нас любой сезон становится довольно теплым. А периодов с холодными днями, их становится все меньше и они становятся все более короткими и не такими длительными, не столь интенсивными", - отметила она.

Птуха рассказала, что зимой возможны холодные периоды и морозы, но в целом зима будет более мягкой. Точный прогноз на зиму появится ближе к концу осени.

"И все же эти заливы холода, конечно, могут быть. Просто их интенсивность должна быть меньше и не такой длительной. Мы ожидаем все же больше теплых дней, чем холодных", - пояснила синоптик.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Синоптики прогнозируют, что в сентябре средняя температура в Украине составит 15-20°C, а в Карпатах - 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах - до 111 мм, что соответствует норме.

На выходных 21-22 сентября в Украине ожидается теплая погода без осадков, однако в ночь на субботу возможны заморозки до -3°C. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, температура будет на 3-5 градусов выше нормы, особенно на юге и востоке.

Заведующая отделом метеопрогнозов Наталья Голеня сообщила, что в сентябре 2024 года в Украине ожидается метеорологическое лето с температурой на 1-2°C выше нормы. В октябре возможно бабье лето, которое продлится несколько дней. Ноябрь будет прохладным и дождливым.

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