УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

Ангелина Подвысоцкая
19 сентября 2024, 19:50
262
20 сентября в Украине осадки не ожидаются.
погода
Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 20 сентября будет сухой, но местами прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 сентября в Украине будет сухо, солнечно и тепло. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла. Более свежей погода будет на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. На высокогорье Карпат температура воздуха может опуститься до "минусов".

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

видео дня
погода 20 сентября
Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: ventusky

Погода 20 сентября

В Украине 20 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, на юге страны 11-16°; днем 21-26°, в Карпатах 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 20 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Николаевской и Днепропетровской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+23 градусов.

погода 20 сентября
Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: meteoprog

Погода 20 сентября в Киеве

В Киеве 20 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 20 сентября
Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

20:46 Украина
В Украине меняется погода: где ударит "минус"

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

19:50 Синоптик
ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

19:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены 22516

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура 14218

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 12852

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

В Польше хотят «передать» Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД 4833

В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

Последние новости

20:59

Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет "тайного шифра" для водителей

20:54

"Разве так делается?": Маск жестко затроллил Кадырова - что он ему отключил

20:52

Арсений Яценюк раскрыл подробности смертельной болезни покойной сестры

20:46

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

20:24

Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозеВидео

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
20:18

Недопустимо цинично: в Крыму проехались по Польше после заявлений о полуострове

20:16

Звезда "Титаника" впервые публично высказалась про Украину

19:56

В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

19:50

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

Реклама
19:37

Королева Дании Маргрете II попала в больницу - СМИ

19:27

Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемыВидео

19:17

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

19:11

Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - КлочокВидео

19:04

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

19:00

Госбюджет-2025: где Украине брать средствамнение

18:59

Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

18:38

Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

18:14

"Закончить войну, назвав это "победой": в ВСУ рассказали о дедлайне Путина

18:02

Возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск: назван важный фактор

17:53

США могут поучиться у Украины: в Конгрессе отметили основное преимущество ВСУ

Реклама
17:46

Можно ли сливать масло в раковину: как его правильно утилизировать

17:45

Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в СумахФотоВидео

17:15

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

17:15

Нехватка вооружения: РФ перебрасывает технику из Украины на Курщину - что известноФото

17:11

Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: от старинной мебели до лампочек

17:05

Над Украиной "засветился" беларусский Ил-76: что известно

17:03

Лидия Таран призналась, чему посвятила себя во Франции

16:56

Как по-украински будет "стелька": какой ошибки стоит избегатьВидео

16:47

Били по гражданским, валит сильный дым: РФ ударила бомбами по городу Сумы

16:41

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:37

Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

16:15

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

16:14

"Мог управлять, не поверите": Притула прокомментировал планы стать президентом

16:13

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

16:08

Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарилаВидео

16:06

РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - КлочокВидео

15:53

Лукашенко выдал циничное заявление о сотрудничестве с Украиной: при чем тут "ДНР"

15:33

Венгерский парламент уходит под воду: наводнение продолжает кошмарить Европу

15:32

Путин создает 1,5-миллионную армию: в разведке Британии назвали главную проблему

15:31

РФ превратила Кинбурнскую косу в поле боя: какие могут быть последствия

Реклама
15:30

Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни: накапливает Х-101 - OSINT

15:15

Танки и тысячи боеприпасов: Германия передала Украине новый пакет помощи - что известно

15:10

Лишь современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда: загадка для самых сообразительных

14:48

Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

14:42

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

14:40

Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

14:38

Константина Хабенского экстренно госпитализировали - первый комментарий актера

14:31

СБУ накрыло руководство проектного института Киева: в чем они помогали РФФото

14:30

Как очистить варочную панель от жира: выручат народные хитрости

14:15

От плесени и следа не останется: 3 способа, чем лучше отмыть резинку в стиральной машинеВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять