Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

Высокие температуры воздуха будут преобладать до конца августа и в первые дни сентября, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в Украине в последние дни августа будет очень жаркой / УНИАН

Погода в Украине на этой неделе будет жаркой. Самая высокая температура воздуха ожидается на левобережной Украине 28-29 августа - там столбики термометров поднимутся до +35 градусов. На Юге возможны дожди, на остальной территории Украины будет сухо. Такой прогноз погоды на неделю озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, небольшой циклон над Черным морем в течение следующих нескольких суток принесет облачную погоду и кратковременные дожди с грозами южным регионам. На Юге небольшое ослабление жары ожидается в последние дни августа. Температура воздуха составит +17...+22 ночью и +27...+32 днем, пишет NV.

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Остальная территория страны на этой неделе будет без осадков, температура воздуха составит +15...+20 ночью и +29...+34 днем.

Погода в Украине 28 августа / meteo.gov.ua

Погода в Украине 29 августа / meteo.gov.ua

"Все это превышает августовские нормы, ведь обычно в конце календарного лета начинается тенденция к снижению температуры. Но сейчас пока удерживается даже жаркая воздушная масса", — сказала Птуха.

Прогноз погоды на 30 августа / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 августа / meteo.gov.ua

Какой будет погода в Украине в сентябре 2024

В первые дни сентября антициклон из северных широт будет обеспечивать погоду без осадков в большинстве областей. А в южных частях Украины продолжит свое влияние поле пониженного давления над Черным морем, поэтому на юго-востоке в эти дни могут пройти кратковременные дожди.

Погода в Украине изменится только 3 сентября.

"Температура воздуха наконец будет ниже +30, и в целом температурные значения по стране уменьшатся на 5 градусов, если сравнивать с текущей неделей", — отметила синоптик.

Погода в Киеве

На этой неделе в столице Украины стабильно без осадков, но немного больше может быть облачности. Температура воздуха днем +31...+33 и не выше +32 в конце недели. В ночные часы +18...+20.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Прогноз погоды на осень 2024 в Украине

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в осенние месяцы.

По ее словам, в последние годы в сентябре в Украине сохраняется метеорологическое лето, иногда с жарой до +38 градусов.

В октябре можно ожидать бабье лето, которое обычно случается каждый год и может длиться от трех дней до недели или даже десяти дней, в зависимости от погоды.

Ноябрь, в свою очередь, уже начинает быть приближенным к зиме. Этот месяц обычно более дождливый и пасмурный.

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