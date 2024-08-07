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Лето закончится точно по календарю: прогноз погоды на август 2024

Анна Ярославская
7 августа 2024, 04:32
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Жарче всего в августе будет на Юге Украины. А самую дождливую погоду синоптик прогнозирует на Львовщине.

Осень, погода
Уже 1 сентября нужно будет доставать теплую одежду, говорит синоптик / Фото: pixabay.com ​

Погода в Украине в августе будет достаточно контрастной в зависимости от региона. Западным регионам синоптик прогнозирует комфортную температуру воздуха, но частые дожди. На севере будет прохладно и сухо, в остальных регионах - жарко и без значительных осадков.

Как пишет ТСН со ссылкой на обобщенный прогноз погодных сайтов, заморозков не будет ни в одном из равнинных регионов, а ночная температура не упадет ниже +12 градусов.

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Интернет-синоптики утверждают, что лето закончится точно по календарю - уже 1 сентября придется доставать из шкафов теплую одежду.

Погода в августе на Западе Украины

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях первая декада августа окажется самой теплой, впоследствии температура снизится до комфортной +24…+26 градусов днем и +16…+18 градусов ночью.

Под конец лета станет прохладнее еще на 3-5 градусов в зависимости от области. Теплее всего будет в Закарпатской и Черновицкой областях, прохладнее всего - на Львовщине.

К слову, жителей Львова и области ждут две недели дождливой погоды в августе.

Прогноз погоды для северных регионов

В Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областях осадков и жары будет намного меньше, чем в западных регионах.

В первой декаде августа на Волыни и Ровенщине будет наблюдаться температура свыше +30, в дальнейшем она постепенно снизится до +27…+28 в середине месяца и до +22…+24 - в конце.

В других четырех областях может быть теплее на 2-3 градуса.

На Волыни, Ровенщине и Житомирщине сильные ливни пройдут в середине первой и в начале третьей декады месяца. В Сумской и Киевской областях осадков почти не предвидится, а в Черниговской примерно 7-10 дней в месяц прогнозируются дождливыми, но без ливней и катаклизмов.

Погода в Украине - прогноз для центральных регионов

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской жаркая погода сохранится почти весь август. В Винницкой области температура выше +30 градусов поднимется лишь с 5 по 10 августа, в дальнейшем пройдут обильные дожди.

В других областях осадков будет гораздо меньше, поэтому и жара задержится дольше всего.

Жители Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей почувствуют прохладу после 15 августа. Температура воздуха не будет подниматься выше +28, а к началу сентября она постепенно снизится до +23…+24.

Какой будет погода на Востоке Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях погода в августе мало будет отличаться от июльской. Жителей этих областей весь месяц ждет жара +30 градусов и почти полное отсутствие осадков.

Немного прохладней будет на Харьковщине - здесь во второй половине августа столбики термометров опустятся ниже +28, а небольшие дожди с 26 по 28 число снизят температуру до +23…+24 градусов. В две другие области относительная прохлада придет лишь за несколько дней до начала осени.

Прогноз погоды на август для Юга Украины

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму жара будет царить весь месяц.

Столбики термометров будут подниматься до +34…36 градусов в тени днем. На Запорожье на пару градусов будет прохладней.

Осадков в августе практически не будет.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине в августе ожидается не холодная и не такая жаркая, как в июле. Хотя в отдельные дни будет сильно припекать. В конце августа возможны заморозки.

Средняя месячная температура воздуха в августе составит 20-26 градусов тепла, в Карпатах +17…+19 градусов.

Месячное количество осадков в августе ожидается 34-77 мм, в Карпатах - до 116 мм. Это меньше чем в июле, однако в пределах нормы. Но, учитывая, что в июле выпало дождей значительно меньше средней прогнозируемой нормы, то по факту в августе дождей должно быть больше, чем в июле.

Тем временем заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой, по предварительным дынным, будет погода в Украине в сентябре, октябре и августе. По ее словам, давать точные прогнозы на сезон за месяц-два рано, поэтому можно говорить только об общих тенденциях погоды. Детальнее читайте в материале: Какой будет погода в Украине осенью 2024: появился первый прогноз синоптика.

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