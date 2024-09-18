Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 19 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 19 сентября будет местами дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В то же время в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областях синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 19 сентября в Украине будет сильный ветер. Погода преимущественно будет сухой, но в южных областях ожидаются дожди с грозами. Ясная и теплая погода будет держаться до конца недели. На высокогорье Карпат температура воздуха ночью может опускаться до 0 градусов и даже ниже.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 19 сентября / фото: ventusky

Погода 19 сентября

В Украине 19 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в юго-западной части и в Крыму. Ветер в этот день будет северо-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с. На территории южных, восточных и центральных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в южной части 12-17°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 19 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +10...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 сентября / фото: meteoprog

Погода 19 сентября в Киеве

В Киеве 19 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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