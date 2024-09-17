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Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Анна Косик
17 сентября 2024, 15:24
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Диденко предупредила, что снижение температуры будет кратковременным, в 5 областях Украины.
Дождь
В каких областях Украины ожидаются похолодания / Фото: УНИАН

Погода в Украине 18 сентября будет теплой. Исключением станет Одесская область, Винницкая область, часть Черкасской до Житомирской области и Киевщина, где прогнозируется кратковременное снижение температуры.

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. В этих областях ожидается от +18 до +22 градусов. В других регионах Украины температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов.

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области
Прогноз температуры воздуха / meteopost

Относительно осадков Диденко прогнозирует дожди, местами с грозами, практически по всей стране, кроме восточных областей. Но они не будут доминировать, будут скорее локальными.

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Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области
Погода в Украине 18 сентября / meteoprog

В течение 18 сентября ожидается порывистый ветер на юге, в центральной части и на востоке - штормовой, до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 18 сентября также ожидается кратковременное похолодание до +20+21 градуса, порывистый ветер с восточного направления, облачность и небольшой дождь.

Погода в Киеве
Погода в Киеве 18 сентября / meteoprog

Кто такая Наталья Диденко?

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода и природные явления в Украине - что известно

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в большинстве областей Украины 17 сентября будет сухая погода благодаря антициклону. Но будут и регионы, где ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха повысится до 23-28 градусов.

Недавно в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Произошло это из-за того, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.

Ранее заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня прогнозировала, что в сентябре в Украине может сохраниться метеорологическое лето. Температура будет достигать +38 градусов.

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