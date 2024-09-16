Ветер будет сдувать с ног: жителей одной области предупредили об опасной погоде

Погода принесет новые сюрпризы - в столице Украины и Киевской области ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с, а местами даже шквалы.

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Погода в Украине - жителей одной области предупредили об опасной погоде/ фото: pixabay.com

Погода в Украине принесет новые сюрпризы. Погодные условия ухудшатся в столице нашего государства и в Киевской области. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и г. Киев. В ближайший час с удержанием до конца суток 16 сентября порывы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении. видео дня

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Об опасности также предупредили в Киевской городской военной администрации. В КГВА отметили, что в столице возможен сильный ветер и даже шквалы.

"В ближайший час с удержанием до конца дня, в столице ожидается порывистый ветер, местами шквальный, до 15-20 м/с. І уровень опасности", - отметили в ведомстве.

Также в КГВА дали советы киевлянам, как действовать, чтобы обезопасить себя и свое имущество от возможных последствий таких погодных условий:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в нашем государстве ударит аномальная жара - стало известно, где в Украине будет +29 градусов. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 16 по 22 сентября.

Также ранее сообщалось, что в Украине изменится дождливая погода, названа дата. После затяжных дождей в западной части страны погода неожиданно изменится на сухую.

Напомним, скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря. Украину уже больше недели "трясет" мощный геомагнитный шторм.

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