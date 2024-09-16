Почему нельзя путать "кріп" и "окріп": какой ошибки надо изо всех сил избегать

В украинском языке есть ряд слов, которые очень похожи по своему звучанию и написанию, и поэтому нередко может возникнуть путаница в их употреблении. Например, довольно легко перепутать в речи слова "кріп" и "окріп", ведь они отличаются всего одной буквой.
О разном значении этих слов и то, как их употреблять и не путать, напомнила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Разницу между "кропом" и "окропом", наверное, знают все. На всякий случай напомню, что "окріп" - это очень горячая вода, или вода, которая только что закипела - кипяток (кстати, слово "кип'яток" также есть в украинском языке). А "кріп" - это растение", - отметила она.видео дня
Также Багний объяснила, что означает выражение "купаний в окропі".
"Но приходилось ли вам слышать такое выражение, как "купаний в окропі"? "Купаним в окропі" называют человека очень вспыльчивого, сорвиголову. Так и говорят: ", та він купаний в окропі", - объяснила она.
Смотрите видео с объяснением, почему нельзя путать "кріп" и "окріп":
@sametak1064 Про кріп, окріп і запальних людей #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний объяснила, что такое "шаруга". С таким погодным явлением мы сталкиваемся довольно часто, однако лишь единицы знают, что на самом деле означает такой термин.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "ні на шаг" и почему многие заблуждаются относительно этого выражения. На самом деле значение этого словосочетания совсем не такое, как можно подумать сначала.
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