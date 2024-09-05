Что значит "ні на шаг": почему многие заблуждаются относительно этого выражения

На самом деле значение этого словосочетания совсем не такое, как можно подумать сначала.

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Что значит "ні на шаг"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Большинству из нас хотя бы раз в жизни приходилось слышать выражение "ні на шаг". И наверняка многие в момент, когда слышат такое словосочетание, думают, что речь идет о шагах и имеется в виду "ні на крок". Но на самом деле значение этого выражения совсем другое.

Фраза "ні на шаг" на самом деле касается денег. Настоящее значение словосочетания объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Ні на шаг" - знаете, что это значит? "Кроки", кстати, здесь ни при чем. "Ні на шаг" означает "ні на гріш". К чему это я? К той самой новости, что Нацбанк собирается отменить "копійки", и теперь у нас будут "шаги". Во-первых, это еще не точно, вилами по воде написано. А во-вторых - не надо переживать, что слово "шаг" русское, потому что это не так", - объяснила Багний. видео дня

Она объяснила, что слово "шаг" давно существует в украинском языке и означает буквально монету.

"Уверена, вы точно слышали выражение "і щербатого шага не вартий" или "ламаного шага не вартий", - отметила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает "ні на шаг":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "заграва". Нередко в употреблении этого слова многие допускают серьезную ошибку.

Также ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "підодіяльник" и "одіяло". Мало кто догадывается, можно ли на самом деле использовать эти слова в украинском языке.

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