Можно ли говорить "підодіяльник" и "одіяло": ответ всех удивит

Нередко среди знакомых, друзей и родственников можно услышать слова "підодіяльник" и "одіяло", когда говорят о важных вещах для кровати, без которых наш сон не может быть таким комфортным. Но при этом многие люди считают, что эти слова нельзя использовать в украинском языке, мол, они являются русскими.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, можно ли употреблять эти слова и какую распространенную ошибку мы делаем.
"Говорят, ад - это такое место, где вас заставляют с утра до ночи заправлять "підодіяльник". Многие думают, что "підодіяльник" - это русское слово, но на самом деле такое слово есть в украинском языке. Более того - в украинском языке также есть слово "одіяло". "Одіяло" - это то же самое, что и "ковдра". Поэтому можно говорить "одіяло", можно говорить "ковдра", или "підодіяльник" или "підковдра", - отметила Багний.видео дня
Смотрите видео с объяснением, можно ли говорить "підодіяльник" и "одіяло":
@sametak1064 Підодіяльник, одіяло... Есть ли такие слова в украинском языке? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "дОчка". Нельзя говорить "дОчка" и "донькА" - такие ударения в этих словах неправильные.
Также ранее она объяснила ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "безкоштовний" или "безплатный". Не все догадываются о секрете, который кроется в употреблении этих двух слов в украинском языке.
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