Почему нельзя говорить "дОчка": какой ошибки стоит категорически избегать

Нельзя говорить "дОчка" и "донькА" - такие ударения в этих словах неправильные.

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Почему нельзя говорить "дОчка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда родители обращаются к своей дочери, нередко можно начать два вида обращения - "дочка" и "донька". Но мало кто догадывается, что в употреблении этих слов очень часто допускают серьезную ошибку.

Нередко в этих словах используется неправильное ударение. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Есть такая норвежская поговорка - "що робить мати, те потім робитиме дочка". Или "донька". Эти слова являются синонимами, но часто путают ударения в слове "дочка" и в слове "донька". Кто-то говорит "дОчка", а кто-то говорит "донькА". Запомните, правильные ударения - "дочкА" и "дОнька", - отметила она. видео дня

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "дОчка":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "безкоштовний" или "безплатний". Не все догадываются о секрете, который кроется в употреблении этих двух слов в украинском языке.

Также ранее Ольга Багний объяснила, почему украинские коты не "м'явкають". На самом деле неправильно говорить "кіт м'явкає". Вместо этого нужно использовать другое слово.

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