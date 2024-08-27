Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаем

Когда мы описываем звуки, которые издают домашние коты и кошки, то часто можем использовать выражение "коти м'явкають". Однако на самом деле так говорить нельзя, ведь для обозначения "кошачьего языка" в украинском языке нужно использовать совсем другое слово.
О том, почему нельзя использовать слово "м'явкати" и как его нужно заменять, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Молчаливая кошка опаснее, чем та, что "м'явкає". Тем более, кошка "м'явкати" не может, потому что украинские коты не "м'явкають", - отметила она.видео дня
Багний объяснила: на украинском языке правильно говорить, что коты "нявкають", "нявчать" або "нявкотять" - именно так будет правильно.
Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "кіт м'явкає":
@sametak1064 Мявкают ли украинские коты? #правильноукраїнською#мова#українськамова#якправильно♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "либонь". Это слово употребляют тогда, когда есть какая-то неуверенность и сомнения.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "прасунок". Это слово не имеет никакого отношения к словам "утюг" и "гладить", но о его истинном значении догадываются единицы.
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