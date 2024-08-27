УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаем

Алёна Воронина
27 августа 2024, 18:45
75
На самом деле неправильно говорить "кіт м'явкає". Вместо этого нужно использовать другое слово.
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "кіт м'явкає"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда мы описываем звуки, которые издают домашние коты и кошки, то часто можем использовать выражение "коти м'явкають". Однако на самом деле так говорить нельзя, ведь для обозначения "кошачьего языка" в украинском языке нужно использовать совсем другое слово.

О том, почему нельзя использовать слово "м'явкати" и как его нужно заменять, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Молчаливая кошка опаснее, чем та, что "м'явкає". Тем более, кошка "м'явкати" не может, потому что украинские коты не "м'явкають", - отметила она.

видео дня

Багний объяснила: на украинском языке правильно говорить, что коты "нявкають", "нявчать" або "нявкотять" - именно так будет правильно.

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "кіт м'явкає":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "либонь". Это слово употребляют тогда, когда есть какая-то неуверенность и сомнения.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "прасунок". Это слово не имеет никакого отношения к словам "утюг" и "гладить", но о его истинном значении догадываются единицы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:56 Украина
РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

19:39 Мир
Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:21 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии 36787

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания 16975

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

Сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света: украинцам назвали прогноз 8671

Сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света: украинцам назвали прогноз

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в Энергоатоме отреагировали на слухи 7566

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

Последние новости

19:56

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:51

Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизацииВидео

19:21

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:10

Как Украина отбила самую масштабную атаку РФмнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:52

Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT

18:45

Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:36

Будут ли жесткие отключения света осенью: эксперты сказали, чего ждать украинцам

18:34

Почему развелись Абрамов и Алсу: адвокат озвучил тайную причину

Реклама
18:26

"ГУР умеет удивить": Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

18:25

Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

18:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут мячик за 8 секунд: самая сложная оптическая иллюзия

18:21

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

17:54

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

17:53

6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре ТанаВидео

17:29

Байден в "космосе": путинист Дюжев сделает из президента США нищего русского пенсионера

17:25

Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин - объяснение психологов

17:21

"Результат будет через две недели": Зеленский сделал заявление о возвращении украинцев

17:15

Двойная трагедия: в семье Мэрайи Кэрри случилось горе

16:49

На всю семью наведется порча: с кем нельзя разговаривать 28 августа - приметы

Реклама
16:32

Оккупанты вышли на крайний рубеж: удастся ли ВСУ остановить наступление на Покровск

16:32

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

16:07

Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали

16:06

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

15:48

Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

15:36

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

15:34

"Положат 50-60 тысяч человек": Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

15:32

"Татаров в Киеве убивал чеченцев!": Зеленского вывел из себя вопрос о "пяти менеджерах"

15:17

Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

15:07

Повестки будут вручать не так, как раньше: как изменится мобилизация осеньюФото

15:01

"План победы" в войне готов: Зеленский объяснил важность Курской операции

14:54

Выложил всю правду про Аллу Пугачеву: Андрей Макаревич решился на откровенность

14:52

Ученые определили признаки высокого IQ

14:39

"Воевать вместе с Украиной": Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну

14:35

Без разрешения союзников: Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием

14:21

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковВидео

14:15

Впечатляющая цифра: Сырский озвучил, сколько населенных пунктов взяли на Курщине

13:49

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

13:21

Только люди с самым острым зрением найдут M среди W за 8 секунд: загадка на внимательность

13:17

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

Реклама
13:12

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:11

"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

13:04

Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

12:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

12:39

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

12:39

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

12:30

"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

12:26

Китайский гороскоп на сентябрь 2024: Быкам - дорогие покупки, Тиграм - проблемы

12:23

Гороскоп на сентябрь 2024: Ракам - конфликты и беспокойство, Овну - счастье

12:20

Дороже Феррари: сколько стоит самая дорогая собака в мире

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять