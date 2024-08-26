Что означает слово "либонь": истинное значение знают единицы

Слово "либонь" нередко можно услышать в разговорах со знакомыми и друзьями - хотя оно и не является очень распространенным, однако употребляется довольно часто. Но не все знают, что именно оно означает.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это слово и в каких случаях его следует употреблять.
"Мне очень нравится слово "либонь". Его употребляют, когда есть какая-то неуверенность и сомнения. В зависимости от контекста, слово "либонь" может означать: "мабуть", "здається", "десь", "чого доброго", "грішним ділом" або "нібито", - отметила она.видео дня
Смотрите видео с объяснением, что означает слово "либонь":
@sametak1064 Ответ пользователю @Gunnery Sgt. Hartman #правильноукраїнською♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "прасунок". Это слово не имеет никакого отношения к словам "праска" и "прасувати", но о его настоящем значении догадываются единицы.
Также ранее Ольга Багний объяснила, почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же. Она объяснила, какой распространенной ошибки надо избегать. Нередко эти слова используются как синонимы, хотя так их употреблять неправильно - от этой ошибки нужно избавляться в своей речи.
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