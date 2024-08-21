Почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же: какой распространенной ошибки надо избегать

Нередко эти слова используются, как синонимы, хотя так их употреблять неправильно - от этой ошибки нужно избавляться в своей речи.

https://glavred.info/life/pochemu-gubiti-i-vtrachati-ne-odno-i-to-zhe-kakoy-rasprostranennoy-oshibki-nado-izbegat-10590278.html Ссылка скопирована

Почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Довольно часто можно услышать, как другие люди используют слова "губити" и "втрачати" как синонимы - без раздумий заменяя одно слово другим в разных контекстах. Например, можно услышать: "Я втратив гаманець – ніде його не можу знайти" или "Він точно загубив свою совість".

Однако на самом деле так говорить нельзя, ведь эти слова хоть и имеют похожее значение, используются в разных контекстах. Нужно знать важное правило, чтобы понимать, в каких случаях лучше употребить слово "губити", а в каких - "втрачати". Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Говорят, "не все ще втрачено", можна еще "втрачати і втрачати", или "губити і губити". Что касается слов "втрачати" и "губити", то хоть некоторые считают, что это слова синонимы, на самом деле они отличаются друг от друга", - отметила она. видео дня

Багний объяснила, что слово "втрачати" употребляется преимущественно тогда, когда речь идет о потере или вреде абстрактного характера. Можно "втрачати ілюзії", можно "втрачати надії", можно "втрачати пам'ять, совість" и т.п. А еще говорят "втратити багато крові" или "втратити вагу".

"А "губити" или "згубити" мы преимущественно говорим тогда, когда речь идет о конкретном предмете. Например, "загубити ключі", "загубити гаманець" и т.д.", - объяснила она.

Смотрите видео с объяснением, почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "тихою сапою". Слово "сапа" - это совсем не то, что все представляют. Это выражение очень часто трактуют неправильно, потому что под словом "сапа" представляют инструмент для обработки грядок.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "легіт". Большинство людей употребляет это слово в его переносном значении, а вот прямого значения многие не знают.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред