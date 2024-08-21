Как удалить пятна от краски: 3 важных правила, которые должен знать каждый

Не от всех видов пятен от краски можно избавиться самостоятельно дома - есть риск непоправимо испортить вещь.

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Как удалить пятна от краски/ коллаж: Главред, фото: скрин

Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с такой проблемой, когда на одежде оставались пятна от краски. Например, после ремонта дома, когда пришлось иметь дело с краской, или после прогулки в парке, если вы опрометчиво сели на недавно покрашенную скамейку.

Если вещь, на которой оказалось пятно, для вас важна, тогда сразу становится актуальным вопрос, как убрать краску с одежды, чтобы не испортить ее. Но в этом вопросе не все так просто, ведь не все подобные пятна можно легко и просто удалить дома.

На YouTube-канале химчистки MINK объяснили, пятна от какой краски можно удалить в домашних условиях, а с какими загрязнениями лучше не экспериментировать, чтобы не испортить любимые вещи.

видео дня

Отмечается, что краски делятся на две категории: те, которые можно вывести дома, и те, которые нельзя.

1. Гуашь и акварель

В домашних условиях почти всегда можно вывести гуашь и акварель. Для этого водой максимально все смыть с пятна, далее замыть все с мылом (возможно, придется это делать в несколько подходов), и затем отправить вещь в стиральную машину.

2. Масляные и акриловые краски

Порой даже в химчистке их вывести просто невозможно. Например, есть средства, которые выводят масляную краску, но если эта краска на льне или на хлопке, это средство, к сожалению, может сначала вывести цвет самой вещи, а потом уже краску. В акриловых есть специальные смолы, которые полимеризуются просто от воздуха, и вещь от этого может быть совсем испорченной.

3. Краска для волос

Она не выводится даже в химчистке, потому что там есть фиксатор цвета, чтобы краска не смывалась с волос.

"Если коротко, то выведение краски дома самостоятельно может привести к срыву цвета вещи. Если вещь для вас важна, то лучше не экспериментировать и отнести ее в химчистку", - говорится в видео.

Чем вывести пятна от летних ягод/ Инфографика: Главред

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