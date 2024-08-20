Что означает "тихою сапою": слово "сапа" – это совсем не то, что все представляют

Когда мы слышим слово "сапа", то перед глазами сразу возникает орудие, которое используют для того, чтобы устранять сорняки на огороде. Но на самом деле это слово имеет еще и другое, совершенно не связанное с этим значение.
Именно поэтому, когда кто-то использует в разговоре выражение "тихою сапою", довольно часто эту фразу могут трактовать неправильно. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что именно означает это словосочетание.
"Не знаю, как вам, а мне в детстве казалось очень странным выражение "тихою сапою". Я понимала, что полоть землю "сапою" - это процесс не очень громкий, но не понимала, почему так говорят - "тихою сапою" - о чем-то, что происходит украдкой и втихаря", - отметила она.
Багний объяснила, что в этом выражении на самом деле речь идет не об орудии труда, а о траншее или окопе.
"Теперь то я знаю, что речь идет не об орудии труда, а о траншее или окопе. Да, друзья, в украинском языке "сапа" - это еще и траншея. Слово перешло к нам из французского языка и раньше выражение "тихою сапою" было только военным. Раньше это выражение означало прокладывание тайного тоннеля или прохода, а сегодня "тихою сапою" означает, что кто-то ведет себя коварно и плетет интриги", - объяснила Багний.
Смотрите видео с объяснением, что означает "тихою сапою":
@sametak1064 Знаете ли вы, что на самом деле означает выражение "тихою сапой" и при чем здесь траншея? #правильноукраїнською#мова#українськамова#фразеологизмы♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "легіт". Большинство людей употребляет это слово в его переносном значении, а вот прямого значения многие не знают.
Также ранее Ольга Багний рассказала, как говорить правильно - "вбрАння" или "вбраннЯ". Мало кто догадывается, какой секрет кроется в употреблении этого слова.
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