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Что означает "тихою сапою": слово "сапа" – это совсем не то, что все представляют

Алёна Воронина
20 августа 2024, 15:28
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Это выражение очень часто трактуют неправильно, потому что под словом "сапа" представляют инструмент для обработки грядок.
Украинский язык, Ольга Багний
Что означает "тихою сапою"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда мы слышим слово "сапа", то перед глазами сразу возникает орудие, которое используют для того, чтобы устранять сорняки на огороде. Но на самом деле это слово имеет еще и другое, совершенно не связанное с этим значение.

Именно поэтому, когда кто-то использует в разговоре выражение "тихою сапою", довольно часто эту фразу могут трактовать неправильно. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что именно означает это словосочетание.

"Не знаю, как вам, а мне в детстве казалось очень странным выражение "тихою сапою". Я понимала, что полоть землю "сапою" - это процесс не очень громкий, но не понимала, почему так говорят - "тихою сапою" - о чем-то, что происходит украдкой и втихаря", - отметила она.

видео дня

Багний объяснила, что в этом выражении на самом деле речь идет не об орудии труда, а о траншее или окопе.

"Теперь то я знаю, что речь идет не об орудии труда, а о траншее или окопе. Да, друзья, в украинском языке "сапа" - это еще и траншея. Слово перешло к нам из французского языка и раньше выражение "тихою сапою" было только военным. Раньше это выражение означало прокладывание тайного тоннеля или прохода, а сегодня "тихою сапою" означает, что кто-то ведет себя коварно и плетет интриги", - объяснила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает "тихою сапою":

@sametak1064 Знаете ли вы, что на самом деле означает выражение "тихою сапой" и при чем здесь траншея? #правильноукраїнською#мова#українськамова#фразеологизмы♬ original sound - Правильно українською

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "легіт". Большинство людей употребляет это слово в его переносном значении, а вот прямого значения многие не знают.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как говорить правильно - "вбрАння" или "вбраннЯ". Мало кто догадывается, какой секрет кроется в употреблении этого слова.

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