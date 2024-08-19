Что такое "легіт": многие не знают истинное значение этого слова

Слово "легіт" слышали, наверное, большинство людей. Однако довольно часто многие не знают главное значение этого слова.
Что именно означает это слово и как оно связано с теплым временем года, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Украину снова накрыла жара, так хочется, чтобы повеял "легіт". Знаете, что такое "легіт"? "Легіт" - это легкий приятный ветерок", - отметила она.
В то же время Багний объяснила, что это слово имеет еще одно значение - переносное. И именно такое объяснение этого слова знает большинство людей.
"А в переносном значении "легіт" означает "шум" и "гомін", напоминающие веяние легкого ветерка", - рассказала она.
Смотрите видео с объяснением, что такое "легіт":
@sametak1064 Знаете ли вы, что такое легит? #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как говорить правильно - "вбрАння" или "вбраннЯ". Мало кто догадывается, какой секрет кроется в употреблении этого слова.
Также ранее Багний объяснила, как правильно - "рАзом" или "разОм". Чтобы запомнить, какое ударение следует ставить в этом слове, надо вспомнить слова известной среди украинцев песни.
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