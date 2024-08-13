Как правильно - "рАзом" или "разОм": очень много людей постоянно делают такую ошибку

Чтобы запомнить, какое ударение следует ставить в этом слове, надо вспомнить слова известной среди украинцев песни.

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Как правильно - "рАзом" или "разОм"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко в разговоре с родными или друзьями можно услышать, как слово "разом" употребляют неправильно - во многих случаях можно услышать, как ударение падает не на тот слог, на который должен.

На самом деле достаточно легко запомнить, какое именно ударение нужно ставить в этом слове. Для этого всего лишь нужно будет вспомнить слова из известной практически всем украинцам песни, отметила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Помните песню "Разом нас багато, нас не подолати"? Это трудно забыть. А вообще эта песня - самый простой способ запомнить правильное ударение в слове "разом". Потому что многие говорят "разОм". Запомните, друзья, ударение в слове "разом" падает на первый слог - только "рАзом", не "разОм". Вот так правильно", - объяснила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, как правильно - "рАзом" или "разОм":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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