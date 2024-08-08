"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словами

Не все знают, какими именно оттенками значений отличаются эти два слова. На самом деле они не всегда являются взаимозаменяемыми.

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Почему "зараз" и "тепер" - это не одно и то же/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Слова "зараз" и "тепер" являются широкоупотребительными - мы используем их практически ежедневно в разных ситуациях. Но хотя они и имеют практически синонимичное значение, но всё же немного отличаются - не во всех ситуациях они являются взаимозаменяемыми.

Оттенки значений у этих слов всё равно разные. О том, когда именно стоит использовать слово "зараз", а когда - "тепер", рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Зараз" и "тепер". Вот просто сейчас поговорим об этих словах-синонимах. Знали ли вы, что слово "тепер" преимущественно употребляется, когда мы говорим о времени, в котором мы живем. "Тепер" означает "у наш час". Например, "тепер уже такого не роблять". А слово "зараз" означает "в момент розмови, негайно". Например, "зараз ми говоримо про слово зараз", - объяснила она. видео дня

Смотрите видео объяснение того, почему "зараз" и "тепер" - это не одно и то же самое:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "страхополох". Такое слово можно услышать нередко, однако не все догадываются, какое именно значение оно имеет.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "давати наганяй". Мы всё время от времени слышим подобные фразеологизмы, но не все знают, что они на самом деле означают.

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