Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

На понедельник, 2 февраля, Национальный банк Украины немного укрепил гривню по отношению к основным валютам. Одновременно снизился курс доллара, евро и злотого. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара США на 2 февраля установлен на уровне 42,81 грн/долл., что ниже показателя пятницы, 30 января (42,85 грн/долл.). Таким образом, американская валюта подешевела почти на 4 копейки.
В то же время евро заметно снизился в цене. НБУ установил курс на уровне 51,02 грн/евро против 51,24 грн/евро в пятницу. Евро отступил от исторических максимумов, потеряв сразу 22 копейки.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,82/42,85 грн/долл., а евро - 51,02/51,06 грн/евро.
Курс злотого на 2 февраля
Курс польского злотого также пошел на спад. НБУ установил его на уровне 12,12 грн/злотый, что почти на 7 копеек ниже показателя пятницы (12,19 грн/злотый).
Что будет с курсом валют до конца зимы - прогноз
Экономист Александр Хмелевский предполагает, что курс гривни к иностранным валютам в феврале 2026 года будет оставаться относительно стабильным. После текущей коррекции доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52,5 грн.
По его словам, в феврале спрос на валюту в Украине ожидается умеренным, а Национальный банк имеет достаточные резервы, чтобы удерживать курсовую стабильность. В то же время Хмелевский предупредил, что закрепление доллара выше 43,5 грн может запустить новую волну девальвации.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу, 30 января, НБУ ослабил гривню к доллару и евро. Курс доллара вырос до 42,84 грн/долл., а евро - до 51,24 грн/евро.
Также, по словам президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, гривня остается относительно стабильной по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В январе курс доллара колебался в пределах 42,35-43,41 грн, а евро вырос с 49,79 до 51,23 грн.
Кроме этого, в 2026 году существенных колебаний курса гривни не прогнозируется. По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, стабильность на валютном рынке обеспечивают международная финансовая поддержка и достаточное финансирование армии.
