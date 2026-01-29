Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

Эксперт сказала, что создает давление на себестоимость хлебобулочных изделий.

Цены на хлебобулочные изделия в феврале вырастут

Подорожание будет в пределах 1,5–3%

Дефицита хлеба в 2026 году не ожидается

В феврале в Украине ожидается умеренный рост цен на хлебобулочные изделия, но дефицита хлеба не прогнозируется. Об этом Главреду сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Светлана Черемисина.

По ее словам, подорожание будет в пределах 1,5–3%. Так:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта будет стоить 61,5–62,5 грн за килограмм;

из муки первого сорта — 49–50 грн/кг;

ржаной хлеб — 52,5–53,5 грн/кг;

батон — 31–32 грн за 500 грамм.

Она подчеркнула, что даже с учетом сложной ситуации в энергетике резкого скачка цен или дефицита хлеба в 2026 году не ожидается.

"Негативное влияние оказывает ухудшение энергоснабжения из-за постоянных обстрелов, девальвация национальной валюты, рост стоимости топлива и сырья, а также повышение уровня оплаты труда, однако эти факторы формируют скорее стабильно-умеренный рост цен", — говорит Черемисина.

Кроме того, эксперт отметила, что дополнительное давление на себестоимость хлебобулочных изделий создает и повышение минимальной заработной платы с января 2026 года, а также введение норматива оплаты труда для бронирования работников критически важных для экономики предприятий на уровне не ниже 21 617 гривен в месяц.

Какие продукты также будут дорожать

Экономист Владимир Чиж говорил, что стоимость муки в Украине в 2026 году вырастет.

По его словам, за год цены на нее вырастут примерно на 10-15%.

"Добавьте 4-6 грн к стоимости, по которой покупаете его в супермаркете. Рост будет плавным и обусловлен дополнительными расходами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей", - добавил он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине продолжает дорожать морковь. Причина - большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве.

Также в Украине постепенно будет расти стоимость сливочного масла. В этом году средние цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку, то есть ориентировочно на 12-15%.

Кроме того, цены на картофель в Украине также начали расти, хотя стоимость этого продукта была неизменной с середины декабря прошлого года.

