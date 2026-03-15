Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте.

Зеленский рассказал об Орбане, Вейну и Трампе / Главред

На фоне напряженных отношений между Украиной и Венгрией президент Владимир Зеленский прокомментировал конфликт с премьером Виктором Орбаном, ситуацию с нефтепроводом "Дружба" и позицию Будапешта по поддержке Украины. Также глава государства рассказал о рисках, связанных с войной на Ближнем Востоке, переговорах с участием США и России и текущей ситуации на фронте. Подробнее — в материале Главреда.

Зеленский о конфликте Украины и Венгрии

По словам президента: "Вопрос восстановления нефтепровода "Дружба" является не только техническим. Главный вопрос — должна ли Европа вообще возобновлять транзит российской нефти", — говорит президент.

"Венгрия системно блокирует решения в поддержку Украины, в частности финансовую помощь и санкции против России, и делала это еще до истории с нефтепроводом "Дружба". Киев будет работать с любым венгерским лидером, который не является союзником Путина", — заявил Зеленский.

О ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский рассказал, что США сейчас больше фокусируются на Ближнем Востоке, поэтому война в Иране может повлиять на уровень внимания Вашингтона к Украине.

"Существует риск для обеспечения Украины ракетами для ПВО. В качестве альтернативы Украина рассматривает европейские системы SAMP/T и договаривается, чтобы в случае успешных испытаний против баллистики быть первой в очереди на них", — сказал президент.

Вместо этого Украина отправила три команды специалистов на Ближний Восток для демонстрации экспертизы в противодействии "Шахедам".

"Речь идет не об участии в боевых действиях, а о консультациях, защите гражданских лиц и баз, а также о демонстрации того, как работает украинская система борьбы с дронами. Отдельные украинские производители без ведома государства продавали за границу дроны-перехватчики", - сказал президент.

По словам Зеленского, иностранные партнеры должны покупать не отдельные дроны, а полноценную систему защиты вместе с украинской экспертизой ее применения.

О упреке Трампа

"Я никогда не слышал, что США не заинтересованы в украинских дронах. Я слышал обратное: что Соединенные Штаты очень заинтересованы", — добавил президент.

Украина хочет подписать с США многолетнее соглашение о производстве дронов на $35-50 млрд

"Четкого ответа от США относительно предложения пока нет, но они очень заинтересованы в этом", - отметил президент.

Переговоры между Украиной, США и РФ

США предложили перенести трехстороннюю встречу на следующую неделю из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Американцы готовы принять встречу у себя, Украина на это соглашается, но российская сторона не готова лететь в США", — сообщил президент.

О ситуации на фронте

Владимир Зеленский сообщил, что из-за условий на фронте РФ не смогла развернуть тот масштаб наступления, на который рассчитывала.

"Российские военные продолжают штурмы и попытки инфильтрации, но крупной операции с прорывом не проводят", — подчеркнул президент.

