Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

Вы узнаете:
- Откровенно о конфликте с премьером Венгрии
- Вопрос восстановления нефтепровода "Дружба"
- Почему украинские специалисты консультируют партнеров на Ближнем Востоке
- Россия продолжает наступления на фронте
На фоне напряженных отношений между Украиной и Венгрией президент Владимир Зеленский прокомментировал конфликт с премьером Виктором Орбаном, ситуацию с нефтепроводом "Дружба" и позицию Будапешта по поддержке Украины. Также глава государства рассказал о рисках, связанных с войной на Ближнем Востоке, переговорах с участием США и России и текущей ситуации на фронте. Подробнее — в материале Главреда.
Зеленский о конфликте Украины и Венгрии
По словам президента: "Вопрос восстановления нефтепровода "Дружба" является не только техническим. Главный вопрос — должна ли Европа вообще возобновлять транзит российской нефти", — говорит президент.
"Венгрия системно блокирует решения в поддержку Украины, в частности финансовую помощь и санкции против России, и делала это еще до истории с нефтепроводом "Дружба". Киев будет работать с любым венгерским лидером, который не является союзником Путина", — заявил Зеленский.
О ситуации на Ближнем Востоке
Зеленский рассказал, что США сейчас больше фокусируются на Ближнем Востоке, поэтому война в Иране может повлиять на уровень внимания Вашингтона к Украине.
"Существует риск для обеспечения Украины ракетами для ПВО. В качестве альтернативы Украина рассматривает европейские системы SAMP/T и договаривается, чтобы в случае успешных испытаний против баллистики быть первой в очереди на них", — сказал президент.
Вместо этого Украина отправила три команды специалистов на Ближний Восток для демонстрации экспертизы в противодействии "Шахедам".
"Речь идет не об участии в боевых действиях, а о консультациях, защите гражданских лиц и баз, а также о демонстрации того, как работает украинская система борьбы с дронами. Отдельные украинские производители без ведома государства продавали за границу дроны-перехватчики", - сказал президент.
По словам Зеленского, иностранные партнеры должны покупать не отдельные дроны, а полноценную систему защиты вместе с украинской экспертизой ее применения.
О упреке Трампа
"Я никогда не слышал, что США не заинтересованы в украинских дронах. Я слышал обратное: что Соединенные Штаты очень заинтересованы", — добавил президент.
Украина хочет подписать с США многолетнее соглашение о производстве дронов на $35-50 млрд
"Четкого ответа от США относительно предложения пока нет, но они очень заинтересованы в этом", - отметил президент.
Переговоры между Украиной, США и РФ
США предложили перенести трехстороннюю встречу на следующую неделю из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Американцы готовы принять встречу у себя, Украина на это соглашается, но российская сторона не готова лететь в США", — сообщил президент.
О ситуации на фронте
Владимир Зеленский сообщил, что из-за условий на фронте РФ не смогла развернуть тот масштаб наступления, на который рассчитывала.
"Российские военные продолжают штурмы и попытки инфильтрации, но крупной операции с прорывом не проводят", — подчеркнул президент.
