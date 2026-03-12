Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войны

Владимир Зеленский откровенно прокомментировал свои отношения с главой Кремля и объяснил, почему личные чувства не должны препятствовать поиску мира.

Зеленский считает, что мир не зависит от "дружбы" лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт глубокой вражды с российским диктатором Владимиром Путиным, но в то же время заявил, что мир не зависит от "дружбы" лидеров. Об этом глава государства сказал в интервью исполнительному редактору Politico Germany Гордону Репински.

Журналист прямо спросил у Зеленского, ненавидит ли он Путина.

"Конечно. Я думаю, мы ненавидим друг друга", - ответил президент, таким образом подтвердив предположения главы США Дональда Трампа.

Зеленский также ответил, как возможный мирный договор с Путиным согласовывается с личной неприязнью.

"Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы – он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил многих людей. Мы ответили – и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций. Ненависть – это об эмоциях", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что мирный договор – это конкретный документ, который дает людям возможность жить и остановить войну. Здесь речь не идет о личных отношениях.

"Именно поэтому это наш приоритет. Это не касается личного отношения, это не касается личностей", - добавил глава государства.

Как писал Главред, президент США неоднократно заявлял, что заключению мира между Россией и Украиной мешает в том числе и личная неприязнь между лидерами двух стран.

На днях в ходе общения с прессой Трамп прокомментировал телефонный разговор с Путиным, который состоялся 9 марта, и сказал: "Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться".

Встреча Путина и Зеленского - что известно

Как писал Главред, Владимир Зеленский уже давно выражал готовность к саммиту с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако РФ игнорировала идею встречи лидеров, приглашая Зеленского в Москву на переговоры.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для решения двух ключевых вопросов - территорий и ЗАЭС.

В феврале 2026 года Зеленский рассказал, о чем хотел бы поговорить с главой Кремля.

"Есть вопросы безопасности, есть большая война против нас. Есть наша жизнь. Единственное, о чем я хочу с ним говорить, это то, что, по моему мнению, мы должны действовать максимально успешно. Успешно, я имею в виду быстро, без слишком больших потерь, чтобы завершить эту войну. И именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", - сказал Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Отметим, в январе сообщалось, что в Вашингтоне рассматривают саммит Путина и Зеленского как важный этап перехода к следующей фазе диалога по урегулированию войны в Украине.

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — сообщил Axios один из чиновников США на условиях анонимности.

