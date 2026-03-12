Укр
Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войны

Анна Ярославская
12 марта 2026, 07:30
Владимир Зеленский откровенно прокомментировал свои отношения с главой Кремля и объяснил, почему личные чувства не должны препятствовать поиску мира.
Зеленский считает, что мир не зависит от "дружбы" лидеров / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Главное:

  • Зеленский подтвердил свою личную неприязнь к Путину
  • Президент объяснил, как в таких условиях можно заключить мир с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт глубокой вражды с российским диктатором Владимиром Путиным, но в то же время заявил, что мир не зависит от "дружбы" лидеров. Об этом глава государства сказал в интервью исполнительному редактору Politico Germany Гордону Репински.

Журналист прямо спросил у Зеленского, ненавидит ли он Путина.

"Конечно. Я думаю, мы ненавидим друг друга", - ответил президент, таким образом подтвердив предположения главы США Дональда Трампа.

Зеленский также ответил, как возможный мирный договор с Путиным согласовывается с личной неприязнью.

"Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы – он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил многих людей. Мы ответили – и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций. Ненависть – это об эмоциях", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что мирный договор – это конкретный документ, который дает людям возможность жить и остановить войну. Здесь речь не идет о личных отношениях.

"Именно поэтому это наш приоритет. Это не касается личного отношения, это не касается личностей", - добавил глава государства.

Как писал Главред, президент США неоднократно заявлял, что заключению мира между Россией и Украиной мешает в том числе и личная неприязнь между лидерами двух стран.

На днях в ходе общения с прессой Трамп прокомментировал телефонный разговор с Путиным, который состоялся 9 марта, и сказал: "Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться".

Встреча Путина и Зеленского - что известно

Как писал Главред, Владимир Зеленский уже давно выражал готовность к саммиту с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако РФ игнорировала идею встречи лидеров, приглашая Зеленского в Москву на переговоры.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для решения двух ключевых вопросов - территорий и ЗАЭС.

В феврале 2026 года Зеленский рассказал, о чем хотел бы поговорить с главой Кремля.

"Есть вопросы безопасности, есть большая война против нас. Есть наша жизнь. Единственное, о чем я хочу с ним говорить, это то, что, по моему мнению, мы должны действовать максимально успешно. Успешно, я имею в виду быстро, без слишком больших потерь, чтобы завершить эту войну. И именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", - сказал Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Отметим, в январе сообщалось, что в Вашингтоне рассматривают саммит Путина и Зеленского как важный этап перехода к следующей фазе диалога по урегулированию войны в Украине.

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — сообщил Axios один из чиновников США на условиях анонимности.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины мирные переговоры
Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

