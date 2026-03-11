Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

Сумыоблэнерго будет вечером отключать свет в несколько этапов.

График отключения света на 12 марта / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Будут ли отключать свет в Сумах 12 марта

Какими будут графики отключения света в Сумах 12 марта

В Сумах 12 марта будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

без отключений;

очередь 1.2:

без отключений;

очередь 2.1:

без отключений;

очередь 2.2:

без отключений;

очередь 3.1:

без отключений;

очередь 3.2:

без отключений;

очередь 4.1:

с 22:00 до 23:00;

очередь 4.2:

с 20:00 до 23:00;

очередь 5.1:

с 18:00 до 22:00;

смена 5.2:

с 17:00 до 20:00;

дежурство 6.1:

с 17:00 до 18:00;

с 20:00 до 21:00;

дежурство 6.2:

с 19:00 до 20:00.

График отключения света 12 марта в Сумах / фото: Сумыоблэнерго

Отключения в Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключение электроэнергии. В Киеве разделения на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

