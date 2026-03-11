Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

Что узнаете:
В Сумах 12 марта будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.
"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Графики отключения света в Сумах
Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- без отключений;
- очередь 1.2:
- без отключений;
- очередь 2.1:
- без отключений;
- очередь 2.2:
- без отключений;
- очередь 3.1:
- без отключений;
- очередь 3.2:
- без отключений;
- очередь 4.1:
- с 22:00 до 23:00;
- очередь 4.2:
- с 20:00 до 23:00;
- очередь 5.1:
- с 18:00 до 22:00;
- смена 5.2:
- с 17:00 до 20:00;
- дежурство 6.1:
- с 17:00 до 18:00;
- с 20:00 до 21:00;
- дежурство 6.2:
- с 19:00 до 20:00.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключение электроэнергии. В Киеве разделения на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
