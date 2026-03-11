Укр
Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

Ангелина Подвысоцкая
11 марта 2026, 21:38
Сумыоблэнерго будет вечером отключать свет в несколько этапов.
График отключения света на 12 марта / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что узнаете:

  • Будут ли отключать свет в Сумах 12 марта
  • Какими будут графики отключения света в Сумах 12 марта

В Сумах 12 марта будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

видео дня

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • без отключений;
  • очередь 1.2:
  • без отключений;
  • очередь 2.1:
  • без отключений;
  • очередь 2.2:
  • без отключений;
  • очередь 3.1:
  • без отключений;
  • очередь 3.2:
  • без отключений;
  • очередь 4.1:
  • с 22:00 до 23:00;
  • очередь 4.2:
  • с 20:00 до 23:00;
  • очередь 5.1:
  • с 18:00 до 22:00;
  • смена 5.2:
  • с 17:00 до 20:00;
  • дежурство 6.1:
  • с 17:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 21:00;
  • дежурство 6.2:
  • с 19:00 до 20:00.
графики отключения света 12 марта в Сумах
График отключения света 12 марта в Сумах / фото: Сумыоблэнерго

Отключения в Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключение электроэнергии. В Киеве разделения на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Больше новостей:

Об источнике: Сумыоблэнерго

"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.

Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:38Энергетика

21:38

