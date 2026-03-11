Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 марта

Кратко:
- В Днепре и области 12 марта будут почасовые отключения
- Некоторые очереди останутся со светом в течение всего дня
- Отключения касаются абонентов ДТЭК и ЦЭК
В четверг, 12 марта, в Днепре и области снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время некоторые очереди останутся со светом в течение всего дня, сообщает ДТЭК.
Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 Очередь: Свет будет весь день
1.2 Очередь: Отключение с 19:30 до 21:00
2.1 Очередь: Отключение с 19:30 до 23:00
2.2 Очередь: Отключение с 19:30 до 23:00
3.1 Очередь: Свет будет весь день
3.2 Очередь: Свет будет весь день
4.1 Очередь: Свет будет весь день
4.2 Очередь: Свет будет весь день
5.1 Очередь: Отключение с 17:00 до 19:30
5.2 Очередь: Отключение с 17:00 до 19:30
6.1 Очередь: Отключение с 19:00 до 19:30
6.2 Очередь: Свет будет весь день
Точное время отключения для конкретного адреса можно проверить через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Графики отключений также касаются абонентов компании ЦЭК. Как напомнили в НЭК "Укрэнерго", в течение суток они могут корректироваться в зависимости от потребностей энергосистемы.
1.1 Очередь: Свет будет весь день
1.2 Очередь: Отключение с 20:00 до 23:00
2.1 Очередь: Свет будет весь день
2.2 Очередь: Отключение с 20:00 до 23:00
3.1 Очередь: Свет будет весь день
3.2 Очередь: Свет будет весь день
4.1 Очередь: Свет будет весь день
4.2 Очередь: Свет будет весь день
5.1 Очередь: Свет будет весь день
5.2 Очередь: Отключение с 19:00 до 21:00
6.1 Очередь: Отключение с 17:00 до 20:00
6.2 Очередь: Отключение с 17:00 до 20:00
Расположение "Пунктов несокрушимости"
Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.
В этих пунктах можно согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить горячий чай и отдохнуть.
Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступен на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Другие новости Днепра
Как ранее писал Главред, в Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, дневная температура будет держаться в пределах +14...+15 °C, а ночи останутся прохладными.
Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.
Напомним, что в день, 2 марта, оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, попав в пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.
Читайте также:
- Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль
- Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18
- РФ полностью разрушила райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред