Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 марта

Руслан Иваненко
11 марта 2026, 21:48
Какие очереди останутся со светом в течение всего дня и когда ожидать временные отключения.
Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 марта
Графики могут корректироваться в течение суток / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • В Днепре и области 12 марта будут почасовые отключения
  • Некоторые очереди останутся со светом в течение всего дня
  • Отключения касаются абонентов ДТЭК и ЦЭК

В четверг, 12 марта, в Днепре и области снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время некоторые очереди останутся со светом в течение всего дня, сообщает ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 Очередь: Свет будет весь день

1.2 Очередь: Отключение с 19:30 до 21:00

2.1 Очередь: Отключение с 19:30 до 23:00

2.2 Очередь: Отключение с 19:30 до 23:00

3.1 Очередь: Свет будет весь день

3.2 Очередь: Свет будет весь день

4.1 Очередь: Свет будет весь день

4.2 Очередь: Свет будет весь день

5.1 Очередь: Отключение с 17:00 до 19:30

5.2 Очередь: Отключение с 17:00 до 19:30

6.1 Очередь: Отключение с 19:00 до 19:30

6.2 Очередь: Свет будет весь день

Точное время отключения для конкретного адреса можно проверить через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Графики отключений также касаются абонентов компании ЦЭК. Как напомнили в НЭК "Укрэнерго", в течение суток они могут корректироваться в зависимости от потребностей энергосистемы.

1.1 Очередь: Свет будет весь день

1.2 Очередь: Отключение с 20:00 до 23:00

2.1 Очередь: Свет будет весь день

2.2 Очередь: Отключение с 20:00 до 23:00

3.1 Очередь: Свет будет весь день

3.2 Очередь: Свет будет весь день

4.1 Очередь: Свет будет весь день

4.2 Очередь: Свет будет весь день

5.1 Очередь: Свет будет весь день

5.2 Очередь: Отключение с 19:00 до 21:00

6.1 Очередь: Отключение с 17:00 до 20:00

6.2 Очередь: Отключение с 17:00 до 20:00

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

В этих пунктах можно согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить горячий чай и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступен на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Другие новости Днепра

Как ранее писал Главред, в Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, дневная температура будет держаться в пределах +14...+15 °C, а ночи останутся прохладными.

Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

Напомним, что в день, 2 марта, оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, попав в пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 марта

Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

