Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Инна Ковенько
11 марта 2026, 16:10
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 марта.
В четверг, 12 марта, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар подорожал до новой рекордной отметки, а евро и злотый ослабили свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины

Курс доллара на 12 марта

Отмечается, что на четверг официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,97 гривен за доллар, что на 11 копеек больше по сравнению со средой, 11 марта. Таким образом, доллар достиг нового исторического максимума.

Курс евро на 12 марта

По отношению к евро украинская валюта укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,93 гривны за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Курс злотого на 12 марта

НБУ снизил курс польского злотого к гривне 12 марта по сравнению с 11 марта на 2 копейки - до 11,97 гривни.

Главред ранее писал, что на 11 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар ослабил свои позиции, а евро укрепился по отношению к украинской валюте.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

