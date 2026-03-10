Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 11 марта.

Курс валют на 11 марта / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 11 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 11 марта, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,86 грн/долл., что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,03 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 32 копейки.

Курс злотого на 11 марта

10 марта НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,84 грн/злотый. 11 марта курс установили на уровне 11,99 грн/злотый, что на 15 копеек больше.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на 6 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро снова выросла и достигла новых рекордных отметок.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

