Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2026, 16:10
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 11 марта.
курс валют
Курс валют на 11 марта / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 11 марта
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 11 марта

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 11 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 11 марта, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,86 грн/долл., что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня
Курс доллара
Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,03 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 32 копейки.

Курс злотого на 11 марта

10 марта НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,84 грн/злотый. 11 марта курс установили на уровне 11,99 грн/злотый, что на 15 копеек больше.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на 6 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро снова выросла и достигла новых рекордных отметок.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тайна раскрыта: в ГУР есть секретные военные документы РФ

Тайна раскрыта: в ГУР есть секретные военные документы РФ

16:53Война
Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:10Экономика
Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр Славянска

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр Славянска

13:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

Последние новости

16:53

Тайна раскрыта: в ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

Реклама
15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

13:55

Пара приютила таксу и заметила странность: собака стала "превращаться"Видео

13:52

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр СлавянскаФото

Реклама
13:51

"Мы сделали это не случайно": Венгрия шантажирует Украину похищенными деньгами

13:36

"Хочется поговорить": Мозговая рассказала о своей потере

13:34

Каким должно было быть контрнаступление ВСУ в 2023 году: генерал раскрыл детали операции

13:31

ВСУ освободили почти всю область: Генштаб раскрыл детали операции

13:28

Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:32

Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

12:22

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

12:16

Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

12:16

"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

12:16

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветенияВидео

12:11

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

Реклама
10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

09:38

"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

09:30

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:29

Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

09:15

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять