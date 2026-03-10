В Украине перестал работать 'Резерв+': что известно о масштабном сбое

Главное:
- В приложении Резерв+ произошел сбой
- Пользователи не могут войти в приложение
- Появляется сообщение о технической проблеме
Во вторник, 10 марта, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" произошел масштабный сбой. Пользователи не могут войти в приложение.
При попытке открыть приложение на экране появляется системное сообщение о том, что "произошла техническая проблема". Пользователям советуют попробовать зайти в систему позже.
В Министерстве обороны Украины пока официально не объяснили причину неполадки. Однако не исключено, что проблемы в работе "Резерв+" связаны с техническим обновлением сервиса, которое разработчики внедряют в последнее время.
Электронная запись в ТЦК
В Министерство обороны Украины 9 марта сообщили, что военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут записаться на прием в территориальные центры комплектования через мобильное приложение Резерв+.
Электронная очередь позволяет выбрать удобную дату и время визита, посмотреть номер в очереди, статус записи, а также отменить ее или оставить отзыв. Пользователи будут получать напоминания о приеме через push-уведомления.
Проблемы в работе сервисов - новости по теме
Как сообщал Главред, 9 марта Ощадбанк временно приостановил работу электронных сервисов из-за подозрения на DDoS-атаку. Около 10:00 сработали протоколы кибербезопасности, после чего банк превентивно отключил серверы.
Также в ноябре прошлого года из-за сбоя в сервисе Cloudflare многие веб-сайты и интернет-сервисы временно прекратили работу, в частности некоторые украинские новостные ресурсы. Сбой также повлиял на X, ChatGPT, Spotify и Amazon.
Кроме этого, в прошлом году пользователи ПриватБанка массово сообщали о проблемах с проведением финансовых операций в приложении. В банке объяснили, что причиной сбоя стали регламентные работы, о которых клиентов заранее не предупреждали.
Читайте также:
- В "Резерв+" появился новый тип отсрочки: кого это касается
- Уведомления о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"
- Расширение отсрочек от мобилизации: важные изменения в Резерв+
Что такое "Резерв+"
"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).
В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред