Масштабный сбой Cloudflare: почему не работают интернет-сервисы и сайты

Кратко:

У большинства интернет-серверов произошел масштабный сбой

Проблема возникла со стороны сервиса Cloudflare, предоставляющего услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов

Сейчас продолжаются восстановительные работы

Во вторник, 18 ноября, много веб-сайтов и интернет сервисов внезапно прекратили работу, среди них - ряд украинских новостных сайтов. Произошло это из-за сбоя на стороне сервиса Cloudflare, который предоставляет услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов.

Компания, через которую проходит значительная часть мирового трафика, не может ответить на запросы сайтов. Об этом сообщает The New York Times.

"Cloudflare знает о проблеме, которая может затрагивать работу многих клиентов. Мы пытаемся оценить масштабы и работаем над ее решением", - сообщили в компании.

Впоследствии в компании добавили, что сервисы восстанавливаются, но все еще может быть много ошибок, пока продолжается устранение проблемы.

Cloudflare предоставляет инструменты для защиты сайтов от кибератак и обеспечивает быструю загрузку контента.

Из-за сбоя пострадали несколько популярных онлайн-сервисов, в частности соцсеть X, ChatGPT, Spotify, Amazon и другие.

Напомним, как писал Главред, недавно произошел сбой в работе ПриватБанка. Клиенты банка не могут отправить деньги с карты на карту в приложении Privat24.

Ранее наблюдались проблемы с доступом к различным онлайн-платформам - причиной стал сбой в работе Amazon Web Services (AWS). В частности, сбой коснулся мессенджера Signal, а также части сервисов самой компании Amazon, которые работают с перебоями.

