Масштабный сбой Cloudflare: почему не работают интернет-сервисы и сайты

Кратко:
- У большинства интернет-серверов произошел масштабный сбой
- Проблема возникла со стороны сервиса Cloudflare, предоставляющего услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов
- Сейчас продолжаются восстановительные работы
Во вторник, 18 ноября, много веб-сайтов и интернет сервисов внезапно прекратили работу, среди них - ряд украинских новостных сайтов. Произошло это из-за сбоя на стороне сервиса Cloudflare, который предоставляет услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов.
Компания, через которую проходит значительная часть мирового трафика, не может ответить на запросы сайтов. Об этом сообщает The New York Times.
"Cloudflare знает о проблеме, которая может затрагивать работу многих клиентов. Мы пытаемся оценить масштабы и работаем над ее решением", - сообщили в компании.
Впоследствии в компании добавили, что сервисы восстанавливаются, но все еще может быть много ошибок, пока продолжается устранение проблемы.
Cloudflare предоставляет инструменты для защиты сайтов от кибератак и обеспечивает быструю загрузку контента.
Из-за сбоя пострадали несколько популярных онлайн-сервисов, в частности соцсеть X, ChatGPT, Spotify, Amazon и другие.
Напомним, как писал Главред, недавно произошел сбой в работе ПриватБанка. Клиенты банка не могут отправить деньги с карты на карту в приложении Privat24.
Ранее наблюдались проблемы с доступом к различным онлайн-платформам - причиной стал сбой в работе Amazon Web Services (AWS). В частности, сбой коснулся мессенджера Signal, а также части сервисов самой компании Amazon, которые работают с перебоями.
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
