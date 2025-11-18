Укр
Масштабный сбой Cloudflare: почему не работают интернет-сервисы и сайты

Инна Ковенько
18 ноября 2025, 16:15обновлено 18 ноября, 17:27
114
В Cloudflare работают над устранением проблемы, но ошибки все еще могут случаться.
Масштабный сбой в интернете
Масштабный сбой в интернете / Коллаж: Главре, Фото: Depisitphotos, Cloudflare

Кратко:

  • У большинства интернет-серверов произошел масштабный сбой
  • Проблема возникла со стороны сервиса Cloudflare, предоставляющего услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов
  • Сейчас продолжаются восстановительные работы

Во вторник, 18 ноября, много веб-сайтов и интернет сервисов внезапно прекратили работу, среди них - ряд украинских новостных сайтов. Произошло это из-за сбоя на стороне сервиса Cloudflare, который предоставляет услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов.

Компания, через которую проходит значительная часть мирового трафика, не может ответить на запросы сайтов. Об этом сообщает The New York Times.

видео дня

"Cloudflare знает о проблеме, которая может затрагивать работу многих клиентов. Мы пытаемся оценить масштабы и работаем над ее решением", - сообщили в компании.

Впоследствии в компании добавили, что сервисы восстанавливаются, но все еще может быть много ошибок, пока продолжается устранение проблемы.

Cloudflare предоставляет инструменты для защиты сайтов от кибератак и обеспечивает быструю загрузку контента.

Из-за сбоя пострадали несколько популярных онлайн-сервисов, в частности соцсеть X, ChatGPT, Spotify, Amazon и другие.

Напомним, как писал Главред, недавно произошел сбой в работе ПриватБанка. Клиенты банка не могут отправить деньги с карты на карту в приложении Privat24.

Ранее наблюдались проблемы с доступом к различным онлайн-платформам - причиной стал сбой в работе Amazon Web Services (AWS). В частности, сбой коснулся мессенджера Signal, а также части сервисов самой компании Amazon, которые работают с перебоями.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

новости Украины
