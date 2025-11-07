"На что мне жить?": из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег

Вы узнаете:
- Как девушка осталась без денег
- Как на это отреагировали в банке
Клиентка ПриватБанка осталась без денег из-за сбоя в работе банка. Она рассказала, что пыталась заплатить карточкой в магазине, но оплата не прошла, а деньги все-таки списали со счета.
На портале Минфин недовольная клиентка рассказала подробности инцидента.
"Пыталась в магазине расплатиться карточкой. Дважды получила отказ. В то же время средства со счета списались. Сумма для меня большая. Это мои последние средства. Сотрудники банка только извиняются. А что мне с их извинений? Обещают обработать заявку в течение нескольких дней. А в других сообщениях пишут, что 10 дней ждать, если магазин не заберет эти средства", - рассказала девушка.
В итоге она в отчаянии - у нее нет ни денег, ни покупки.
"Это нормально? Сбой в системе ПриватБанка. А ждать мне свои средства 10 дней? На что мне жить? Из чего оплатить коммунальные?", - подытожила недовольная клиентка.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
