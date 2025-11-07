"На что мне жить?": из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег

Недовольная клиентка рассказала подробности инцидента.

https://glavred.info/economics/na-chto-mne-zhit-iz-za-sboya-v-privatbanke-lyudi-ostalis-bez-deneg-10713359.html Ссылка скопирована

Из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Вы узнаете:

Как девушка осталась без денег

Как на это отреагировали в банке

Клиентка ПриватБанка осталась без денег из-за сбоя в работе банка. Она рассказала, что пыталась заплатить карточкой в магазине, но оплата не прошла, а деньги все-таки списали со счета.

На портале Минфин недовольная клиентка рассказала подробности инцидента.

видео дня

"Пыталась в магазине расплатиться карточкой. Дважды получила отказ. В то же время средства со счета списались. Сумма для меня большая. Это мои последние средства. Сотрудники банка только извиняются. А что мне с их извинений? Обещают обработать заявку в течение нескольких дней. А в других сообщениях пишут, что 10 дней ждать, если магазин не заберет эти средства", - рассказала девушка.

В итоге она в отчаянии - у нее нет ни денег, ни покупки.

"Это нормально? Сбой в системе ПриватБанка. А ждать мне свои средства 10 дней? На что мне жить? Из чего оплатить коммунальные?", - подытожила недовольная клиентка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред