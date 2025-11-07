Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"На что мне жить?": из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег

Сергей Кущ
7 ноября 2025, 18:58
80
Недовольная клиентка рассказала подробности инцидента.
Из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег
Из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Вы узнаете:

  • Как девушка осталась без денег
  • Как на это отреагировали в банке

Клиентка ПриватБанка осталась без денег из-за сбоя в работе банка. Она рассказала, что пыталась заплатить карточкой в магазине, но оплата не прошла, а деньги все-таки списали со счета.

На портале Минфин недовольная клиентка рассказала подробности инцидента.

видео дня

"Пыталась в магазине расплатиться карточкой. Дважды получила отказ. В то же время средства со счета списались. Сумма для меня большая. Это мои последние средства. Сотрудники банка только извиняются. А что мне с их извинений? Обещают обработать заявку в течение нескольких дней. А в других сообщениях пишут, что 10 дней ждать, если магазин не заберет эти средства", - рассказала девушка.

В итоге она в отчаянии - у нее нет ни денег, ни покупки.

"Это нормально? Сбой в системе ПриватБанка. А ждать мне свои средства 10 дней? На что мне жить? Из чего оплатить коммунальные?", - подытожила недовольная клиентка.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Приватбанк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Во всех областях Украины будут выключать свет: известны графики на 8 ноября

Во всех областях Украины будут выключать свет: известны графики на 8 ноября

19:11Украина
"Цель номер один": Зеленский назвал город, который РФ хочет взять любой ценой

"Цель номер один": Зеленский назвал город, который РФ хочет взять любой ценой

18:08Фронт
"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФ

"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФ

17:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Последние новости

19:56

Лютый холод нипочем: один простой трюк согреет квартиру за копейки

19:48

Страсти накаляются: участницы "Холостяка" восстали против Дианы Зотовой

19:35

Один на все море: почему только Змеиный стал настоящим островом

19:11

Во всех областях Украины будут выключать свет: известны графики на 8 ноября

19:10

Зачем Орбан поехал на поклон к Трампумнение

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
19:04

"Ищем ботанов, а не тигров": Мадяр в видео оригинально призвал присоединяться к Силам Беспилотных Систем актуально

19:01

Секрет сантехников раскрыт: слив канализации прочистится за считанные секундыВидео

18:58

"На что мне жить?": из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег

18:20

Билеты на рейсы в Украине тоже будут покупать через Дію: в УЗ назвали сроки

Реклама
18:08

"Цель номер один": Зеленский назвал город, который РФ хочет взять любой ценойВидео

17:59

"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФВидео

17:57

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночьВидео

17:54

Рекордные потери РФ, успехи ВСУ и ответ Орбану - главные заявления ЗеленскогоВидео

17:54

Защита от дронов: Зеленский анонсировал важную программу

17:31

"Никогда не видели такого": чем украинский картофель удивлял англичан 300 лет назадВидео

17:27

ВСУ продвинулись на Донетчине: Сырский заявил об усилении давления на РФ

17:17

"Затишье" в Покровске: военные сказали о возможном ударе РФ по другому городу

16:53

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

16:52

Визит Джоли в Херсон: скандал с ТЦК разозлил киевских чиновников – Telegraph

16:47

Встретили у поезда: Анджелина Джоли получила особенный подарок в УкраинеВидео

Реклама
16:39

Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркалоВидео

16:35

Цена стремительно "летит" в пропасть: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

16:33

Россияне с дрона обстреляли маршрутку на Херсонщине: есть погибший и раненые

16:20

Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

16:13

"Говорила бред": подруги Повалий внезапно раскрыли ее истинное лицо

15:55

"Мобилизовал" почти 90 тысяч москвичей: СБУ сообщила Собянину о подозрении

15:48

Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву" – военный

15:44

Лавров "попал в немилость" Путина: в Кремле сделали публичное заявление

15:25

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

15:12

Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

15:10

"Есть что скрывать": участница "Холостяка" резко высказалась о Софии Шамии

14:57

"Целью является уменьшение угроз": в ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз

14:47

Плесень исчезнет навсегда: одно натуральное средство творит чудеса без химииВидео

14:40

До границы с Польшей: стало известно, где построят вторую в Украине евроколею

14:39

Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

14:19

РФ тотально простреливают: ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу врага

14:12

Британия объявила о первой поставке бронемашин Ajax, но есть нюанс

14:08

По Украине распространяется опасное растение: что о нем известно

13:58

Назывался "братом" Ермака и требовал $100 тысяч: полиция поймала группу мошенниковФото

13:53

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиковВидео

Реклама
13:29

Второй ребенок: Тина Кароль намекнула на новый статус

13:25

Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории РоссииВидео

13:24

В Украину мчится похолодание: названа дата, когда погода окончательно испортится

13:22

Самый быстрый завтрак из яйца: три ингредиента, 40 секунд и все готово

13:16

Вышла из себя: Гузеева устроила громкие разборки в аэропортуВидео

13:04

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

13:01

Астрологи назвали самых упорных знаков зодиака: всегда идут до конца

12:49

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

12:39

Новая фаворитка Путина, которой приписывают роман с диктатором, серйозно опозорилась

12:32

Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабристаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять