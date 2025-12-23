Укр
Запасы начинают уменьшаться: в Украине скоро подорожает ряд продуктов

Мария Николишин
23 декабря 2025, 14:38
Аналитик подчеркнул, что дополнительное давление будет создавать динамика валютного курса.
Цены на овощи в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Овощи борщевого набора начнут дорожать
  • Это произойдет из-за уменьшения запасов качественной продукции
  • Тарифы на электроэнергию также будут стимулировать рост цен

В конце 2025 года в Украине начнется постепенное подорожание овощей борщевого набора. Это произойдет после периода существенной "овощной дефляции". Об этом рассказал Главреду аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, поднятие цен будет вызвано постепенным уменьшением запасов качественной продукции в отечественных хранилищах и необходимостью привлечения более дорогого импорта, что станет наиболее ощутимым ближе к марту.

"Затраты на поддержание температурного режима в холодильных камерах в условиях дорогой электроэнергии также будут стимулировать рост цен на картофель, морковь и капусту", - говорит эксперт.

Он добавил, что параллельно с этим цены на отечественные фрукты, в частности яблоки и груши, также будут расти из-за уменьшения предложения и зависимости от энергоресурсов для поддержания условий в хранилищах.

"Дополнительное давление будет создавать динамика валютного курса, что прямо отражается на стоимости импортных фруктов и овощей", - подчеркнул Гопка.

Какие овощи подорожают больше всего

Экономист Владимир Чиж говорил, что из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения.

По его словам, наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.

"Учитывая значительные затраты производителей и продавцов на электроэнергию, а также из-за влияния импортного фактора эти овощи в супермаркетах могут стоить около 200 грн/кг и более", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

Цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти. В случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем на 20%.

Кроме того, с приближением рождественско-новогодних праздников стоимость яиц в украинских супермаркетах поднимается. Такой тренд, вероятно, сохранится и в начале 2026 года.

О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

