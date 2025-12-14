Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

Эксперт отметил, что цены на куриные яйца зависят от сезона.

Коротко:

К рождественско-новогодним праздникам стоимость яиц вырастет

Цены продолжат расти и в начале 2026 года

Подорожание может составить 10-15%

С приближением рождественско-новогодних праздников стоимость яиц в украинских супермаркетах поднимается. Такой тренд, вероятно, сохранится и в начале 2026 года. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.

Отмечается, что согласно статистике Госстата, в январе 2025 года средняя стоимость десятка куриных яиц находилась на уровне 49,39 грн.

По словам эксперта, в этом году украинцы не увидят в супермаркетах похожих ценников.

"В начале 2026-го яйца, с высокой вероятностью, снова подорожают. Особенно если станут сложнее условия для содержания птицы или вырастут затраты на производство. До 10-15% точно могут подорожать, поскольку это наиболее волатильная группа ежедневных продуктов", - говорит Чиж.

Он также добавил, что цены на куриные яйца зависят от сезона, ведь в холодное время года птицы традиционно несутся менее активно, что провоцирует уменьшение предложения на рынке и увеличение стоимости.

Кроме того, экономист подчеркнул, что в 2025-м добавилось удорожание кормов, электроэнергии, логистики и общая инфляция.

Что может подешеветь перед праздниками

Председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко сказал, что цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на длительные ежедневные ограничения света.

По его словам, перед рождественскими праздниками стоимость масла может снизиться из-за акционных скидок.

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, за год белокочанная капуста на украинском рынке подешевела почти на 80%. Если в декабре 2024 года украинским фермерам удавалось активно повышать цены, то в этом сезоне ситуация изменилась.

Накануне новогодних праздников в Украине наблюдается заметное повышение спроса на тепличные помидоры. Цены на импортные томаты выросли.

Также в Украине зафиксировано нетипичное для начала декабря снижение отпускных цен на тепличные огурцы. Продавцы были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку спрос резко упал.

Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

