Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Рябцев отметил, что нынешние отключения не являются блэкаутами, а относятся к управляемым.

Отключение света в Одесской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Отключения света в Одесские области будут в пределах трех-четырех очередей

Рассчитывать на более короткие отключения не стоит

Энергетики продолжают восстановительные работы после обстрела

После российских атак на энергетику жителям Одесской области пока не стоит рассчитывать на более короткие отключения света, чем в пределах трех-четырех очередей. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире Украинского Радио.

По его словам, не все потребители в Одесской и Николаевской областях пока имеют электроснабжение, а энергетики продолжают восстановительные работы.

Он подчеркнул, что продолжительность отключений в этих регионах будет значительной, ведь Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы.

"Поэтому надеяться на меньшую продолжительность отключения, чем 3-4 очереди, вряд ли возможно. Единственный выход из этой ситуации - это увеличение установленной мощности малых энергетических установок в Одесской области с присоединением их к объединенной энергосистеме других регионов", - подчеркнул эксперт.

Рябцев также добавил, что отключения света в Одесской области не скажутся на работе энергосистемы в других областях.

Он отметил, что нынешние отключения не являются блэкаутами, а относятся к управляемым - аварийным или экстренным - и осуществляются по командам диспетчеров.

"Эти отключения, которые сейчас есть в Одесской области, это не блэкауты, это управляемые отключения - аварийные, экстренные, но они происходят по команде диспетчера, когда энергетики знают, что повреждено, где и что делать, чтобы восстановить энергоснабжение. Блэкаут происходит тогда, когда есть "эффект домино", когда выходит из строя все и энергетики не могут ничего восстановить", - подытожил он.

Где отключения света могут быть самыми большими

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что в случае коллапса энергосистемы ситуация в разных областях будет разной.

По его словам, сказать однозначно, что везде будет по 12 часов без электроэнергии - неправильно.

Он подчеркнул, что центральная часть Украины в целом более уязвима к отключениям.

"В целом Киев и столичный регион всегда были энергодефицитными. Поэтому когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия с наших АЭС поступает в столичный регион, возникает ситуация, подобная той, что мы уже наблюдали и в 2022, и в 2024 годах", - добавил эксперт.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго говорили, что 14 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы будут длиться долго.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

