Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Мария Николишин
14 декабря 2025, 17:52
425
Рябцев отметил, что нынешние отключения не являются блэкаутами, а относятся к управляемым.
Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность
Отключение света в Одесской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Отключения света в Одесские области будут в пределах трех-четырех очередей
  • Рассчитывать на более короткие отключения не стоит
  • Энергетики продолжают восстановительные работы после обстрела

После российских атак на энергетику жителям Одесской области пока не стоит рассчитывать на более короткие отключения света, чем в пределах трех-четырех очередей. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире Украинского Радио.

По его словам, не все потребители в Одесской и Николаевской областях пока имеют электроснабжение, а энергетики продолжают восстановительные работы.

видео дня

Он подчеркнул, что продолжительность отключений в этих регионах будет значительной, ведь Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы.

"Поэтому надеяться на меньшую продолжительность отключения, чем 3-4 очереди, вряд ли возможно. Единственный выход из этой ситуации - это увеличение установленной мощности малых энергетических установок в Одесской области с присоединением их к объединенной энергосистеме других регионов", - подчеркнул эксперт.

Рябцев также добавил, что отключения света в Одесской области не скажутся на работе энергосистемы в других областях.

Он отметил, что нынешние отключения не являются блэкаутами, а относятся к управляемым - аварийным или экстренным - и осуществляются по командам диспетчеров.

"Эти отключения, которые сейчас есть в Одесской области, это не блэкауты, это управляемые отключения - аварийные, экстренные, но они происходят по команде диспетчера, когда энергетики знают, что повреждено, где и что делать, чтобы восстановить энергоснабжение. Блэкаут происходит тогда, когда есть "эффект домино", когда выходит из строя все и энергетики не могут ничего восстановить", - подытожил он.

Где отключения света могут быть самыми большими

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что в случае коллапса энергосистемы ситуация в разных областях будет разной.

По его словам, сказать однозначно, что везде будет по 12 часов без электроэнергии - неправильно.

Он подчеркнул, что центральная часть Украины в целом более уязвима к отключениям.

"В целом Киев и столичный регион всегда были энергодефицитными. Поэтому когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия с наших АЭС поступает в столичный регион, возникает ситуация, подобная той, что мы уже наблюдали и в 2022, и в 2024 годах", - добавил эксперт.

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго говорили, что 14 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы будут длиться долго.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Одесская область новости Украины новости Одессы отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:22Энергетика
Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58Война
Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

17:52Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Последние новости

19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

18:30

Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

18:00

Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

17:52

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Реклама
17:47

Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

17:18

"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годамиВидео

17:04

Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

16:49

Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

Реклама
15:19

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиянВидео

14:54

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 летВидео

14:07

Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

14:02

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Тиграм - споры, Лошадям - драма

13:53

Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:04

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

11:59

В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

11:55

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

11:32

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

10:58

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

10:53

Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует ЗапорожьеФото

10:33

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:38

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

09:30

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 декабря (обновляется)

Реклама
09:18

Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFCВидео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:01

Почему Украина оказалась в такой ситуации как сейчас?мнение

08:58

Гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря: Овнам - поток доходов, Девам - терпение

08:38

Может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья: в ГСПУ ответили

08:25

В ISW назвали новую ключевую цель россиян для возможного наступления на Славянск

07:40

В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красотыФотоВидео

06:22

Заявления о конце войны порождают кучу проблеммнение

05:52

Как отличить натуральную красную икру от подделки: действенный способ

04:33

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять