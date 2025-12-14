Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Главное из заявления эксперта:
- Отключения света в Одесские области будут в пределах трех-четырех очередей
- Рассчитывать на более короткие отключения не стоит
- Энергетики продолжают восстановительные работы после обстрела
После российских атак на энергетику жителям Одесской области пока не стоит рассчитывать на более короткие отключения света, чем в пределах трех-четырех очередей. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире Украинского Радио.
По его словам, не все потребители в Одесской и Николаевской областях пока имеют электроснабжение, а энергетики продолжают восстановительные работы.
Он подчеркнул, что продолжительность отключений в этих регионах будет значительной, ведь Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы.
"Поэтому надеяться на меньшую продолжительность отключения, чем 3-4 очереди, вряд ли возможно. Единственный выход из этой ситуации - это увеличение установленной мощности малых энергетических установок в Одесской области с присоединением их к объединенной энергосистеме других регионов", - подчеркнул эксперт.
Рябцев также добавил, что отключения света в Одесской области не скажутся на работе энергосистемы в других областях.
Он отметил, что нынешние отключения не являются блэкаутами, а относятся к управляемым - аварийным или экстренным - и осуществляются по командам диспетчеров.
"Эти отключения, которые сейчас есть в Одесской области, это не блэкауты, это управляемые отключения - аварийные, экстренные, но они происходят по команде диспетчера, когда энергетики знают, что повреждено, где и что делать, чтобы восстановить энергоснабжение. Блэкаут происходит тогда, когда есть "эффект домино", когда выходит из строя все и энергетики не могут ничего восстановить", - подытожил он.
Где отключения света могут быть самыми большими
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что в случае коллапса энергосистемы ситуация в разных областях будет разной.
По его словам, сказать однозначно, что везде будет по 12 часов без электроэнергии - неправильно.
Он подчеркнул, что центральная часть Украины в целом более уязвима к отключениям.
"В целом Киев и столичный регион всегда были энергодефицитными. Поэтому когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия с наших АЭС поступает в столичный регион, возникает ситуация, подобная той, что мы уже наблюдали и в 2022, и в 2024 годах", - добавил эксперт.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в Укрэнерго говорили, что 14 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.
Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы будут длиться долго.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
