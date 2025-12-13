Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

Были зафиксированы попадания ракет и дронов на 18 локациях.

РФ атаковала Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Враг запустил для удара по Украине почти 500 воздушных целей

Основное направление ударов - Одесская область

Российские оккупанты нанесли по Украине удары ракетами и дронами. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на массированный комбинированный обстрел.

Россияне били по объектам энергетики. Основной удар был по югу Украины и по Одесской области. В результате атаки было повреждено более 10 гражданских объектов в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Черкасской областях.

"Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, нанести как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию. Чтобы все наши дипломатические усилия имели результаты, нужно давить на агрессора, чтобы они завершали войну, которую начали. Спасибо всем, кто понимает это и готов помогать", - отметил президент.

Сколько ракет и дронов запустила Россия

Российские оккупанты запустили для атаки на Украину 495 воздушных целей - 30 ракет и 465 дронов. Основным направлением удара была Одесская область. Россияне били по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запустили дроны с таких направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское. Также россияне осуществили пуски 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 5 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", 5 крылатых ракет "Искандер-К", 16 крылатых ракет "Калибр".

Наши защитники сбили или подавили 430 воздушных целей:

417 дронов,

4 крылатых ракет "Искандер-К",

9 крылатых ракет "Калибр".

Было зафиксировано попадание 8 ракет и 33 дронов на 18 локациях, еще упали обломки на 3 локациях. 6 ракет не достигли целей.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 декабря Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка, что в Сумской области. Под удар оккупантов попала спортивная школа.

За несколько часов до этого, в ночь на 12 декабря, российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж.

Накануне российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

