Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

Жизнь выдающегося украинского поэта напоминает сюжет приключенческого романа.

https://glavred.info/culture/trizhdy-okazyvalsya-pod-dulom-kakoy-ukrainskiy-poet-chudom-izbezhal-rasstrela-10723664.html Ссылка скопирована

Владимир Сосюра / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Кто из украинских поэтов трижды избежал расстрела

Когда Сосюра впервые оказался под угрозой расстрела

В чем заключалось "раздвоение" взглядов Сосюры

Судьба многих выдающихся фигур украинской литературы полна драматических событий, но история поэта Владимира Сосюры, который родился в Донецкой области, особенно впечатляющая. Его жизнь трижды оказывалась под смертельной угрозой, однако каждый раз его спасали удивительные обстоятельства.

Главред узнал, как Владимир Сосюра трижды избежал расстрела.

видео дня

Когда Сосюра впервые оказался перед угрозой смерти

Впервые поэт едва не погиб в плену деникинцев, пишет 24 канал. Сосюра был бойцом армии Симона Петлюры, из-за чего его должны были расстрелять. Выстрел прозвучал, но стрелок промахнулся. Сосюра получил ранения, однако выжил.

Почему его во второй раз могли расстрелять

Во второй раз смертельную опасность представляла Красная армия. Сосюра попал к ним в плен и его связи с "петлюровцами" снова поставили жизнь под угрозу. Но вместо казни красноармейцы неожиданно отпустили его. Вероятно, свою роль сыграла уже тогда заметная литературная слава поэта.

Что произошло во время репрессий в доме "Слово"

Третий раз Сосюра избежал расстрела в период массовых репрессий советской власти против украинских писателей дома "Слово". Хотя прямого приговора к расстрелу в этот период не было, Сосюра, как и многие его современники, находился под постоянной угрозой ареста и казни во время сталинских репрессий. Его несколько раз исключали из Союза писателей, обвиняли в "буржуазном национализме" и заставляли публично каяться, что было формой психологической смертной казни и постоянной угрозой физического уничтожения.

Вместо этого поэта принудительно поместили в психиатрическую больницу. Историки отмечают, что находился он там не по медицинским показаниям, а "по распоряжению".

Какой была гражданская позиция Сосюры

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Владимир Сосюра оставался автором глубоко национальной поэзии. Его известное стихотворение "Любите Украину" было в СССР запрещено, а самого поэта публично обвиняли в национализме. До конца жизни он находился под наблюдением и преследованием.

Сам Сосюра писал, что "имеет две души". Так поэт описывал внутренний конфликт между любовью к Украине и вынужденной лояльностью к Коммунистической партии, членом которой он был.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред