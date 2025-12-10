Совсем не сестра основателей Киева: кем на самом деле была первая княжна Лыбедь

Народные предания открывают малоизвестную версию о первой зафиксированной в украинских источниках княжне Лыбедь.

Имя Лыбеди неразрывно связано с легендарными братьями-основателями Киева - Кием, Щеком и Хоривом. Однако, в отличие от своих братьев, княжна Лыбедь остается наименее известной фигурой.

Главред раскрыл малоизвестные предания и легенды, сохранившие память о Лыбедь.

Что о Лыбеди говорит летопись

В "Повести временных лет" является основным, но крайне скупым источником информации о сестре основателей. Летописец упоминает Лыбедь исключительно как сестру трех братьев-основателей: "И были три брата: один по имени Кий, а второй - Щек, а третий - Хорив, и сестра их Лыбедь".

Братья выбрали себе по горе, основали городок и назвали его Киевом. Лыбедь упоминается лишь вскользь - как член семьи, без подробностей о ее жизни.

Летописец записал эту историю в конце XI - начале XII века, когда преданиям об основателях уже было несколько веков. Он слышал разные версии о статусе Кия, его походах и встрече с византийским императором, но о Лыбеди известно лишь, что "была сестрой" и со временем "в Киеве умерла".

Кем на самом деле была Лыбедь

Как пишет журнал "Украинки", около 100 лет назад историк Александр Тулуб зафиксировал предание, согласно которому Лыбедь была не сестрой, а дочерью киевского князя. Она была необычайной красавицей, к которой съезжались свататься "рыцари-княжата, королевичи" со "всех сторон света".

Лыбедь не захотела жениться, отказывая всем претендентам на ее руку. Когда умер ее отец-князь, Лыбедь оставила княжеские хоромы, построила себе домик на горе под Киевом (впоследствии названной Девич-Горой) и проводила "дни и ночи в горьких слезах".

Действительно ли река Лыбедь восстала из слез княжны.

В конце концов, красота княжны Лыбедь "сгинула" и она будто "дождевое облачко... вся изменилась на слезы, которые всплыли на дело и понемногу образовывали небольшой ручеек". Этот ручеек в ее память назвали Лыбедью, который до сих пор протекает по Киеву.

Гора, где она жила, получила название Девич-Гора. Именно там, по поверью, до сих пор ночью можно услышать женские стоны и плач. Девич-Гора расположена в районе Выдубичей, но уже более 200 лет имеет другое название - Лысая. Место поселения Лыбеди совпадает с селом Предславино.

Связано ли название реки Лыбедь с птицами

Несмотря на распространенную ассоциацию, этимология названия реки не имеет никакого отношения к лебедям. Филологи до сих пор не могут однозначно объяснить название, но предполагают, что оно является редким сохранением очень древней архаичной индоевропейской основы. Момент образования этого названия приходится на середину I тысячелетия, что совпадает со временем образования Киева.

Имела ли Лыбедь семью

Кроме киевских преданий, есть и фольклор из северных регионов Руси, который изображает княжну как сильную и независимую фигуру. В новгородской легенде, которая называется "Новгородские разбойники Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь", она упоминается как "весьма храбрая и весьма красивая". Братья и сестра там господствовали и брали дань с местного населения.

Самое важное - эта история отмечает, что у самой Лыбеди была ее отдельная семья, от которой пошел большой род. Это противоречит киевскому преданию о ее одиночестве.

