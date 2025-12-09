Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

Существует несколько версий происхождения названия улицы Крещатик.

https://glavred.info/culture/svyazan-li-kreshchatik-s-kreshcheniem-rusi-neozhidannye-fakty-o-glavnoy-ulice-kieva-10722419.html Ссылка скопирована

Откуда взялось название "Крещатик" / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Основные факты:

Название Крещатик не связано с крещением Руси

Существуют две основные версии происхождения названия

Крещатик стал улицей, объединившей Киев в единый центр

Крещатик давно стал символом Киева, однако само название главной улицы столицы имеет несколько возможных объяснений. Несмотря на распространенное мнение, оно не связано с крещением Руси, ведь территория, где впоследствии проложили Крещатик, начала формироваться только в конце XVIII века, а активная застройка стартовала уже в XIX веке. О разных версиях происхождения названия пишет "Вечерний Киев".

видео дня

Версия первая: "перекрещенные" долины

Исследователи предполагают, что Крещатик возник в долине между Старым городом и Печерском. Когда-то эта местность была пересечена несколькими природными оврагами, которые как бы "перекрещивались" между собой. Отсюда и могло появиться название Крещатая долина, которая впоследствии трансформировалась в Крещатик.

Версия вторая: местность возле места крещения

Другое объяснение предлагает киевовед Лидия Пономаренко. Она считает, что название связано с Крещатицким потоком, который впадал в Почайну - место, где, по летописям, князь Владимир крестил киевлян. После этого события прилегающие территории, включая Почтовую площадь и часть Михайловской горы, начали называть Крещатицким урочищем.

Что объединяет все версии

Несмотря на различные трактовки, историки сходятся в одном: Крещатик стал улицей, которая объединила Киев, соединив его ключевые районы и сформировав современный вид центра столицы.

Кстати, подобные исторические трансформации названий случались и в других городах. Например, харьковская Сумская улица получила свое название от древнего пути на Сумы, пережила переименование в XX веке, но в конце вернула историческое название.

Рекомендуем к прочтению:

Что известно о Крещатике? Крещатик - главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина - 1,3 км, направление - с северо-востока на юго-запад. Начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью. На Крещатике размещены: Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация, главный почтамт, Министерство аграрной политики, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Центральный универмаг, Бессарабский рынок. К улице Крещатик приобщаются аллея Героев Небесной Сотни, улицы Архитектора Городецкого, Прорезная и Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред