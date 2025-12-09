Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

Основные факты:
- Название Крещатик не связано с крещением Руси
- Существуют две основные версии происхождения названия
- Крещатик стал улицей, объединившей Киев в единый центр
Крещатик давно стал символом Киева, однако само название главной улицы столицы имеет несколько возможных объяснений. Несмотря на распространенное мнение, оно не связано с крещением Руси, ведь территория, где впоследствии проложили Крещатик, начала формироваться только в конце XVIII века, а активная застройка стартовала уже в XIX веке. О разных версиях происхождения названия пишет "Вечерний Киев".
Версия первая: "перекрещенные" долины
Исследователи предполагают, что Крещатик возник в долине между Старым городом и Печерском. Когда-то эта местность была пересечена несколькими природными оврагами, которые как бы "перекрещивались" между собой. Отсюда и могло появиться название Крещатая долина, которая впоследствии трансформировалась в Крещатик.
Версия вторая: местность возле места крещения
Другое объяснение предлагает киевовед Лидия Пономаренко. Она считает, что название связано с Крещатицким потоком, который впадал в Почайну - место, где, по летописям, князь Владимир крестил киевлян. После этого события прилегающие территории, включая Почтовую площадь и часть Михайловской горы, начали называть Крещатицким урочищем.
Что объединяет все версии
Несмотря на различные трактовки, историки сходятся в одном: Крещатик стал улицей, которая объединила Киев, соединив его ключевые районы и сформировав современный вид центра столицы.
Кстати, подобные исторические трансформации названий случались и в других городах. Например, харьковская Сумская улица получила свое название от древнего пути на Сумы, пережила переименование в XX веке, но в конце вернула историческое название.
Рекомендуем к прочтению:
- Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали
- Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси
- Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины
Что известно о Крещатике?
Крещатик - главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина - 1,3 км, направление - с северо-востока на юго-запад. Начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью.
На Крещатике размещены: Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация, главный почтамт, Министерство аграрной политики, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Центральный универмаг, Бессарабский рынок.
К улице Крещатик приобщаются аллея Героев Небесной Сотни, улицы Архитектора Городецкого, Прорезная и Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред