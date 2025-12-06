Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

В Украине есть город, который назвали в честь живого генсека, а потом он сам запретил это название.

https://glavred.info/culture/nazyvalsya-v-chest-hrushcheva-chto-eto-za-gorod-i-pochemu-ego-trizhdy-pereimenovyvali-10721900.html Ссылка скопирована

Светловодск / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Какой украинский город трижды менял свое название

Почему и как возник город Светловодск

Почему город назвали в честь Никиты Хрущева

В Украине существует город, который за первое десятилетие своего существования успел трижды сменить название. Сначала его назвали в честь живого генсека, затем переименовали в аббревиатуру от названия электростанции, а в конце дали поэтическое название, которое прижилось. Речь идет о Светловодске, одном из наименее известных, но чрезвычайно интересных городов Украины.

Главред узнал историю города Светловодск.

видео дня

Как и почему возник город Светловодск

История Светловодска неразрывно связана со строительством Кременчугской ГЭС - одной из самых мощных гидроэлектростанций советской Украины. Как пишет "Телеграф", в середине ХХ века, при создании Кременчугского водохранилища, под воду ушли древние поселения Крылов, Новогеоргиевск и Табурище. Именно для их жителей, а также для рабочих ГЭС, на высоком берегу Днепра начали возводить новый город.

Строительство велось быстрыми темпами, чтобы срочно расселить людей и обеспечить кадрами гидроэлектростанцию. В 1961 году новопостроенный город получил официальный статус.

Почему город изначально назвали "Хрущев"

Первое название города было данью уважения тогдашнему руководителю СССР, но в то же время нарушало неписаные правила. В 1961 году город назвали в честь Никиты Хрущева, тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС.

Такое решение противоречило неписаному правилу советских времен, согласно которому города не называли именами живых политиков. Сам Хрущев, узнав об этом, настоял на изменении названия, отказавшись от такой чести.

Что означало название "Кремгес" и сколько оно просуществовало

После отказа Хрущева город получил логичное, но чисто промышленное название. В 1962 году город переименовали в Кремгес - аббревиатуру от "Кременчугская ГЭС". Название "Кремгес" просуществовало семь лет, прочно ассоциируясь с промышленным и энергетическим назначением города.

Когда город получил современное название

В 1969 году город получил современное название - Светловодск. Оно поэтично передает суть города: свет, который дает гидроэлектростанция, и вода Кременчугского водохранилища. Название не привязано к конкретным политическим фигурам и подчеркивает уникальность города.

Светловодск расположен на живописном Табурищанском мысе и окружен лесами. Улицы города засажены тополями, акациями, липами и каштанами, а центральный парк имени Тараса Шевченко стал любимым местом отдыха горожан.

Кременчугская ГЭС до сих пор является основой экономики города, однако со временем появились и другие предприятия: заводы металлических конструкций, теплоизоляции, адсорбентов и пищевой промышленности.

Еще одной яркой страницей истории города является Светловодский керамический завод, основанный в 1960 году на базе артели "Решающая". Предприятие быстро стало важным для города: в 1965 году началось производство майолики, а в 1972-м завод получил бронзовую медаль за дизайнерские изделия. С 1973 года завод освоил фарфоровую продукцию и участвовал в международных выставках.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред