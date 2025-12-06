Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

Самый простой в приготовлении, но при этом очень вкусный вид закуски - тарталетки. Но важно подобрать правильную начинку, чтобы они действительно поразили гостей вкусом.
Главред узнал, как приготовить невероятные тарталетки с тунцом всего за 10 минут. Рецептом в TikTok поделилась украинский блогер Настя Кистенева.
Тарталетки с тунцом - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 4 шт.
- Тунец консервированный кусочками 180 г
- Майонез
- Соль
- Перец
- Зеленый лук
- Песочные тарталетки
Яйца варим, чистим и измельчаем вилкой. Смешиваем их с тунцом, майонезом, специями и нарезанным зеленым луком. Наполняем тарталетки начинкой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить тарталетки с тунцом:
@nisenitnitsia Тарталетки с тунцом ? ▪️відварені яйца 4 шт. ▪️тунець консервированный кусочками 180 г ▪️майонез Провансаль от "Щедро" ▪️сіль, перец ▪️зелена лук ▪️пісочні тарталетки ▪️зелень для украшения (у меня салат) #тарталетки#тарталеткизначинкой#тарталеткизтунцем#тунец хозяйками#тунец#фудблог#кулинарныйблог♬ In The Kitchen - Giulio Cercato
О персоне: Настя Кистеньова
Настя Кистенева - украинский блогер, которая под ником nisenitnitsia в соцсетях публикует видео с рецептами простых и вкусных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 270 тысяч пользователей.
