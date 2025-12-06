Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

Рецепт божественных на вкус тарталеток, над которыми не надо заморачиваться.

https://glavred.info/recipes/ischeznut-so-stola-pervymi-recept-tartaletok-s-tuncom-za-10-minut-10721864.html Ссылка скопирована

Вкусные тарталетки с консервированным тунцом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Самый простой в приготовлении, но при этом очень вкусный вид закуски - тарталетки. Но важно подобрать правильную начинку, чтобы они действительно поразили гостей вкусом.

Главред узнал, как приготовить невероятные тарталетки с тунцом всего за 10 минут. Рецептом в TikTok поделилась украинский блогер Настя Кистенева.

Тарталетки с тунцом - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 4 шт.

Тунец консервированный кусочками 180 г

Майонез

Соль

Перец

Зеленый лук

Песочные тарталетки

Яйца варим, чистим и измельчаем вилкой. Смешиваем их с тунцом, майонезом, специями и нарезанным зеленым луком. Наполняем тарталетки начинкой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить тарталетки с тунцом:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Кистеньова Настя Кистенева - украинский блогер, которая под ником nisenitnitsia в соцсетях публикует видео с рецептами простых и вкусных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 270 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред