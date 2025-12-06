Укр
Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

Анна Косик
6 декабря 2025, 16:05
53
Рецепт божественных на вкус тарталеток, над которыми не надо заморачиваться.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 7 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Тарталетки с тунцом
Вкусные тарталетки с консервированным тунцом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Самый простой в приготовлении, но при этом очень вкусный вид закуски - тарталетки. Но важно подобрать правильную начинку, чтобы они действительно поразили гостей вкусом.

Главред узнал, как приготовить невероятные тарталетки с тунцом всего за 10 минут. Рецептом в TikTok поделилась украинский блогер Настя Кистенева.

Тарталетки с тунцом - рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца 4 шт.
  • Тунец консервированный кусочками 180 г
  • Майонез
  • Соль
  • Перец
  • Зеленый лук
  • Песочные тарталетки

Яйца варим, чистим и измельчаем вилкой. Смешиваем их с тунцом, майонезом, специями и нарезанным зеленым луком. Наполняем тарталетки начинкой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить тарталетки с тунцом:

@nisenitnitsia Тарталетки с тунцом ? ▪️відварені яйца 4 шт. ▪️тунець консервированный кусочками 180 г ▪️майонез Провансаль от "Щедро" ▪️сіль, перец ▪️зелена лук ▪️пісочні тарталетки ▪️зелень для украшения (у меня салат) #тарталетки#тарталеткизначинкой#тарталеткизтунцем#тунец хозяйками#тунец#фудблог#кулинарныйблог♬ In The Kitchen - Giulio Cercato

О персоне: Настя Кистеньова

Настя Кистенева - украинский блогер, которая под ником nisenitnitsia в соцсетях публикует видео с рецептами простых и вкусных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 270 тысяч пользователей.

