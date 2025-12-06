'Будем мстить, дон, жестоко': Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендетту

Кадыров заявил, что "ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать".

Глава Чечни записал видеообращение к Украине

Глава Чечни записал видеообращение к Украине

Кадыров пообещал отомстить украинцам за атаку на Грозный

В пятницу вечером, 5 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Украине жестким ответом "с завтрашнего дня и в течение недели" после удара по высоткам в центре Грозного. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Кадыров в своем видеообращении почти через слово повторял "дон" и грозил Украине "мстить, дон, жестоко, дон".

"Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!" - написал Кадыров.

По его словам, атака на Грозный "абсолютно не имеет никакого тактического смысла и ни малейшей логики", чеченцев "никакими ударами и взрывами не испугать". Он сообщил, что жертв в результате удара нет, а здание пообещал отремонтировать.

Кроме того, Кадыров призвал украинцев сказать свое слово украинским властям.

"Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Будьте осторожными, а то вы потеряете свою нацию полностью", - сказал он.

В субботу, 6 декабря, Кадыров обнародовал в своем Telegram-канале очередное сообщение, в котором отметил, что "ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать".

"Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго. Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины... В самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует", - написал он.

Смотрите видео обращения Кадырова к Украине

Атаки на Чечню - детали

О взрыве в башне комплекса "Грозный-Сити" в Чечне стало известно утром 5 декабря. Причиной стала атака беспилотника. В Сети также появились фотографии и видео с обрушившимся фасадом на верхних этажах здания и начавшимся внутри пожаром.

Кадыров сообщил, что одно из зданий комплекса "Грозный-Сити" было атаковано БПЛА. Он пообещал в ответ "личный подарок" для Украины. Глава Чечни призвал ВСУ встретиться с российскими военными "лицом к лицу", если там "действительно хотят воевать".

Стоит добавить, что это не первые взрывы в Чечне. Так, в ночь на 2 декабря в Чечне жаловались на массированную атаку неизвестных беспилотников. Атаки были зафиксированы в населенных пунктах Гудермес и Ачхой-Мартан.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

