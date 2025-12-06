Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендетту

Виталий Кирсанов
6 декабря 2025, 15:48обновлено 6 декабря, 16:20
284
Кадыров заявил, что "ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать".
Глава Чечни записал видеообращение к Украине
Глава Чечни записал видеообращение к Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Кратко:

  • Глава Чечни записал видеообращение к Украине
  • Кадыров пообещал отомстить украинцам за атаку на Грозный

В пятницу вечером, 5 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Украине жестким ответом "с завтрашнего дня и в течение недели" после удара по высоткам в центре Грозного. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Кадыров в своем видеообращении почти через слово повторял "дон" и грозил Украине "мстить, дон, жестоко, дон".

видео дня

"Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!" - написал Кадыров.

По его словам, атака на Грозный "абсолютно не имеет никакого тактического смысла и ни малейшей логики", чеченцев "никакими ударами и взрывами не испугать". Он сообщил, что жертв в результате удара нет, а здание пообещал отремонтировать.

Кроме того, Кадыров призвал украинцев сказать свое слово украинским властям.

"Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Будьте осторожными, а то вы потеряете свою нацию полностью", - сказал он.

В субботу, 6 декабря, Кадыров обнародовал в своем Telegram-канале очередное сообщение, в котором отметил, что "ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать".

"Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго. Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины... В самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует", - написал он.

'Будем мстить, дон, жестоко': Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендетту

Смотрите видео обращения Кадырова к Украине

Атаки на Чечню - детали

О взрыве в башне комплекса "Грозный-Сити" в Чечне стало известно утром 5 декабря. Причиной стала атака беспилотника. В Сети также появились фотографии и видео с обрушившимся фасадом на верхних этажах здания и начавшимся внутри пожаром.

Кадыров сообщил, что одно из зданий комплекса "Грозный-Сити" было атаковано БПЛА. Он пообещал в ответ "личный подарок" для Украины. Глава Чечни призвал ВСУ встретиться с российскими военными "лицом к лицу", если там "действительно хотят воевать".

Стоит добавить, что это не первые взрывы в Чечне. Так, в ночь на 2 декабря в Чечне жаловались на массированную атаку неизвестных беспилотников. Атаки были зафиксированы в населенных пунктах Гудермес и Ачхой-Мартан.

Больше новостей:

Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Чечни кадыровцы Грозный Рамзан Кадыров атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключения

Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключения

17:44Украина
Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции – Буданов

Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции – Буданов

17:13Украина
Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку

Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку

16:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

Последние новости

17:44

Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключения

17:13

Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции – Буданов

16:49

Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку

16:29

Четыре знака зодиака в декабре с головой окунутся в любовь - кто они

16:05

Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
15:48

"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендеттуВидео

15:26

"Залез через окно": звезды устроили деткам сюрпризы в День святого Николая

14:51

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходовВидео

14:44

Одна из рекордных атак: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

Реклама
14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 декабря: Овнам - вера в себя, Ракам - отпустить

14:22

"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

14:10

Умер популярный голливудский актер, звезда "Мортал Комбат"

14:02

Декабрь принесет волну счастья: какие знаки зодиака почувствуют внезапный подъем

13:59

"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

13:41

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

13:24

"Вы все, что у нас есть": президент обратился к военным в День Вооруженных силВидео

13:23

"Больше не буду молчать": Елена Тополя сделала признание после разводаВидео

13:16

Больше никаких крошек и жира: как почистить щель между плитой и столешницей

13:04

Предательница Соломко опозорилась в своем Инстаграм

12:40

В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря: где и когда не будет света

Реклама
12:37

Неожиданный обвал цен: в Украине популярный продукт внезапно подешевел

12:36

"Хочу защитить": участница "Холостяка" раскрыла правду о скандале на проекте

12:19

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

12:11

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-йВидео

11:41

Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

11:26

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФФото

11:19

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:18

"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

10:20

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

10:13

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:05

"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

09:31

После удара РФ на ЧАЭС повреждена защита над четвертым энергоблоком - МАГАТЭ

08:49

Мир может наступить раньше, чем ожидалось: США и Украина сделали важный шаг

08:35

Люди вскрикивали от взрывов, а небо затянуло красным огнем: РФ атаковали дроны

08:10

Почему поезд мирного процесса движется к пропасти?мнение

07:57

Третья воздушная тревога за ночь: Россия атакует Украину волнами ракет и дронов

06:30

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогнозВидео

06:10

Бюджет и выплаты военным: почему началась истерикамнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

05:17

"Проблемные годы в браке" Фреймут сделала неожиданное признание

04:34

Гороскоп на завтра 7 декабря: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - конфликт

04:30

Повлияет на будущее: какие знаки зодиака окажутся перед сложным выбором

04:02

Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому

03:02

Просто и полезно - ученые назвали продукты, которые лучше всего влияют на сердцеВидео

01:51

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

01:44

Астрологи назвали 6 знаков зодиака, которыми легче всего манипулировать

01:35

Почему Николай дарит подарки 6 декабря, а Санта - на Рождество: в ПЦУ объяснили разницу

00:38

Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять