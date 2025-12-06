Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

Враг активно проводит штурмовые действия, используя как пехоту, так и технику.

https://glavred.info/front/situaciya-v-dobropole-v-vsu-chestno-raskryli-zashli-li-rossiyane-v-gorod-10721792.html Ссылка скопирована

Какая сейчас ситуация в Доброполье / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Коротко:

Добропольское направление держится

ВСУ усиливают подразделения на севере

В летний период и в начале осени российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в район Доброполья, однако эти попытки были сорваны украинскими подразделениями. После ликвидации угрозы в городе провели комплекс стабилизационных мероприятий. Об этом рассказал боец 25-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Корень".

По его словам, на направлении Доброполья враг регулярно пытается штурмовать позиции Сил обороны, используя не только пехоту, но и бронетехнику, особенно когда погодные условия способствуют активизации боев.

видео дня

"На Добропольском направлении враг активно проводит штурмовые действия, пользуясь погодными условиями, кроме пехотной компоненты, использует технику. Противника много, украинские защитники дают отпор вражеским атакам. Я сейчас нахожусь в Доброполье, оккупантов нет ни в городе, ни в окрестностях", - сказал он в эфире Еспресо.

Военный отметил, что российские ДРГ, которые осенью пытались прорваться, были полностью ликвидированы во время операции по уничтожению так называемого Добропольского выступления. После этого внутри города ситуацию стабилизировали, поэтому вражеских сил там нет.

По его словам, большинство жителей покинули Доброполье еще до осеннего обострения. Сейчас в городе проживает лишь небольшое количество людей, но основная логистика продолжает функционировать: открыты отдельные магазины, где можно приобрести базовые продукты. Несмотря на вид почти опустевшего города, он не находится в блокаде.

Доброполье / Инфографика: Главред

Какая ситуация на фронте - заявление Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что противник пытается оказывать постоянное давление, применяя волны штурмов. Однако ситуация на северной части Сумской области остается контролируемой.

"Еще одна рабочая поездка - в подразделения... Украинские воины уверенно удерживают занимаемые рубежи..." - сообщил Сырский.

Он уточнил, что по результатам совещаний командованию подразделений предоставили новые указания по усилению их оснащения, в частности обеспечение дополнительными мобильными средствами передвижения и вооружением для ударов по скоплениям российских сил. Также были скорректированы боевые задачи в зависимости от активности и численности войск РФ.

Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников, подчеркнув их выдержку, профессионализм и действенность в уничтожении сил противника.

Ситуация на фронте - новости Украины

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают попытки окружить город Мирноград в Донецкой области. В этом районе до сих пор находятся как украинские защитники, так и гражданское население.

На Харьковщине, по словам начальника управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, армия агрессора продвигается в Волчанске и пытается закрепиться на его руинах. Несмотря на то, что город почти полностью разрушен, украинские военные продолжают удерживать свои позиции в его южных и западных частях.

Командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук сообщил, что ситуация вокруг Покровска является сложной: оккупанты стремятся прорвать оборону и обойти город с флангов. В то же время он отметил, что ситуация вокруг Мирнограда остается очень тяжелой, но контролируемой.

Больше интересных новостей:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред