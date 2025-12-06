Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

Даяна Швец
6 декабря 2025, 11:19
585
Враг активно проводит штурмовые действия, используя как пехоту, так и технику.
ВСУ, армия РФ
Какая сейчас ситуация в Доброполье / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Коротко:

  • Добропольское направление держится
  • ВСУ усиливают подразделения на севере

В летний период и в начале осени российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в район Доброполья, однако эти попытки были сорваны украинскими подразделениями. После ликвидации угрозы в городе провели комплекс стабилизационных мероприятий. Об этом рассказал боец 25-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Корень".

По его словам, на направлении Доброполья враг регулярно пытается штурмовать позиции Сил обороны, используя не только пехоту, но и бронетехнику, особенно когда погодные условия способствуют активизации боев.

видео дня

"На Добропольском направлении враг активно проводит штурмовые действия, пользуясь погодными условиями, кроме пехотной компоненты, использует технику. Противника много, украинские защитники дают отпор вражеским атакам. Я сейчас нахожусь в Доброполье, оккупантов нет ни в городе, ни в окрестностях", - сказал он в эфире Еспресо.

Военный отметил, что российские ДРГ, которые осенью пытались прорваться, были полностью ликвидированы во время операции по уничтожению так называемого Добропольского выступления. После этого внутри города ситуацию стабилизировали, поэтому вражеских сил там нет.

По его словам, большинство жителей покинули Доброполье еще до осеннего обострения. Сейчас в городе проживает лишь небольшое количество людей, но основная логистика продолжает функционировать: открыты отдельные магазины, где можно приобрести базовые продукты. Несмотря на вид почти опустевшего города, он не находится в блокаде.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Какая ситуация на фронте - заявление Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что противник пытается оказывать постоянное давление, применяя волны штурмов. Однако ситуация на северной части Сумской области остается контролируемой.

"Еще одна рабочая поездка - в подразделения... Украинские воины уверенно удерживают занимаемые рубежи..." - сообщил Сырский.

Он уточнил, что по результатам совещаний командованию подразделений предоставили новые указания по усилению их оснащения, в частности обеспечение дополнительными мобильными средствами передвижения и вооружением для ударов по скоплениям российских сил. Также были скорректированы боевые задачи в зависимости от активности и численности войск РФ.

Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников, подчеркнув их выдержку, профессионализм и действенность в уничтожении сил противника.

Ситуация на фронте - новости Украины

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают попытки окружить город Мирноград в Донецкой области. В этом районе до сих пор находятся как украинские защитники, так и гражданское население.

На Харьковщине, по словам начальника управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, армия агрессора продвигается в Волчанске и пытается закрепиться на его руинах. Несмотря на то, что город почти полностью разрушен, украинские военные продолжают удерживать свои позиции в его южных и западных частях.

Командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук сообщил, что ситуация вокруг Покровска является сложной: оккупанты стремятся прорвать оборону и обойти город с флангов. В то же время он отметил, что ситуация вокруг Мирнограда остается очень тяжелой, но контролируемой.

Больше интересных новостей:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Доброполье война на Донбассе Слобожанщина новости Украины Александр Сырский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФ

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФ

11:26Украина
Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:19Фронт
Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Последние новости

11:41

Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

11:26

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФФото

11:19

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:18

"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

10:20

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
10:13

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:05

"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

Реклама
09:31

После удара РФ на ЧАЭС повреждена защита над четвертым энергоблоком - МАГАТЭ

08:49

Мир может наступить раньше, чем ожидалось: США и Украина сделали важный шаг

08:35

Люди вскрикивали от взрывов, а небо затянуло красным огнем: РФ атаковали дроны

08:10

Почему поезд мирного процесса движется к пропасти?мнение

07:57

Третья воздушная тревога за ночь: Россия атакует Украину волнами ракет и дронов

06:30

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогнозВидео

06:10

Бюджет и выплаты военным: почему началась истерикамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

05:17

"Проблемные годы в браке" Фреймут сделала неожиданное признание

04:34

Гороскоп на завтра 7 декабря: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - конфликт

04:30

Повлияет на будущее: какие знаки зодиака окажутся перед сложным выбором

Реклама
04:02

Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому

03:02

Просто и полезно - ученые назвали продукты, которые лучше всего влияют на сердцеВидео

01:51

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

01:44

Астрологи назвали 6 знаков зодиака, которыми легче всего манипулировать

01:35

Почему Николай дарит подарки 6 декабря, а Санта - на Рождество: в ПЦУ объяснили разницу

00:38

Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

05 декабря, пятница
23:50

Украину "выбросили за борт": эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США

23:35

Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

23:27

Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

23:26

Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

22:53

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

22:36

Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

22:15

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядитФото

22:13

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

21:58

Андрей Юсов: "Служи или помогай" должно стать принципом для каждого украинца

21:52

Ресторанный скулила: в сети высмеяли "пение" беглеца Олега ВинникаВидео

21:45

Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

21:21

"Мы имеем ресурсы": Сырский сказал, готова ли Украина продолжать войну

21:05

Солнечные панели станут гораздо дешевле и проще: что придумали ученые

21:00

В сети появились фото тайных сыновей Путина

Реклама
20:48

Дональд Трамп получил медаль и желанную "Премию мира", но есть нюансВидео

20:45

Большой церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать в день Святого Николая

20:33

Ушли фаворитки: Тарас Цымбалюк неожиданно отправил домой двух участниц "Холостяка"

20:01

Индивидуальные номерные знаки действуют не везде - куда украинцам запрещено ехать

20:01

Зачем кипятить капроновые колготки: блогерша показала странный лайфхак, который работает

19:29

Молчала годами: Маша Ефросинина открыла свой секрет

19:11

"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

19:11

"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

19:05

Вкусная закуска на Новый год за 7 минут: рецепт тарталеток с крабовыми палочками

19:00

Война в Украине затянется на десятилетие: почему Путин не остановитсямнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять