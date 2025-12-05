Укр
Читать на украинском
Дональд Трамп получил медаль и желанную "Премию мира", но есть нюанс

Руслана Заклинская
5 декабря 2025, 20:48
Президент США стал первым в истории лауреатом "Премии мира" от ФИФА.
Дональд Трамп получил медаль и желанную 'Премию мира', но есть нюанс
Трамп получил "Премию мира" от ФИФА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Кратко:

  • Дональд Трамп получил "Премию мира" от ФИФА
  • Президент стал первым лауреатом новоучрежденной премии
  • Трамп назвал награду одной из самых больших почестей в жизни

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории лауреатом новоучрежденной "Премии мира" от Международной федерации футбола. Награду политику вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Вручение состоялось в пятницу, 5 декабря, во время церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу.

Во время церемонии награждения Дональд Трамп сразу же надел золотую медаль, врученную ему Инфантино. После получения премии президент США произнес речь перед участниками и гостями мероприятия.

"Это одна из самых больших почестей в моей жизни. Мы спасли миллионы и миллионы жизней", - сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что благодаря его усилиям удалось остановить войну между Индией и Пакистаном и предотвратить другие войны. По его мнению, мир теперь безопаснее, чем в прошлом году.

"Мир безопаснее сейчас, в прошлом году так не было. Теперь мы действительно безопасны", - заявил Трамп.

ФИФА основала новую ежегодную "Премию мира" 5 ноября. Награда присуждается лицам, которые, по мнению руководящего органа мирового футбола, приняли "исключительные и чрезвычайные меры для достижения мира и тем самым объединили людей во всем мире".

"В мире, который становится все более неспокойным и разделенным, важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно работает над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Смотрите видео вручения Трампу "Премии мира":

Дональд Трамп получил медаль и желанную 'Премию мира', но есть нюанс
Трамп получил "Премию мира" / Фото: скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах.

В октябре Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру поддержали лидеры нескольких стран, в частности Армении, Азербайджана, Израиля и Пакистана.

Президент Владимир Зеленский 9 октября заявил, что Украина готова номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня в Украине. По его словам, Путин боится перемирия, ведь после него трудно снова развязать полномасштабную войну.

Однако, как сообщал Главред, Нобелевский комитет объявил лауреатом своей премии мира венесуэльскую политическую деятельницу Марию Корину Мачадо. Премию ей присудили за защиту демократии и разоблачение нарушений прав человека в своей стране.





Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

