Солнечные панели станут гораздо дешевле и проще: что придумали ученые

Немецкие ученые совершили прорыв в сфере производства солнечных панелей, представив инновационную технологию, способную значительно удешевить солнечную энергетику и сделать ее более экологичной.
Новый метод основан на струйной печати фотоэлементов и может полностью заменить вредную и дорогую фотолитографию, пишет Фокус.
Разработкой занималась команда Института Фраунгофера ISE при поддержке Европейского космического агентства. Вместо химического травления специалисты использовали специальные плавящиеся чернила, которые наносятся прямо на поверхность солнечной ячейки с высокой точностью.
Это позволяет формировать токопроводящие дорожки без токсичных растворов и сложных этапов очистки.
В чем суть новой технологии производства солнечных панелей
Главное преимущество разработанного метода — полный отказ от жидкостно-химической фотолитографии, которая десятилетиями применялась в солнечной энергетике. Благодаря струйной печати:
- значительно снижается себестоимость солнечных панелей;
- уменьшается количество опасных химических отходов;
- упрощается сама производственная цепочка;
- сокращается энергопотребление заводов.
Вместо испарения металла ученые применили гальваническое осаждение. Металл осаждается электрохимически только на тех участках, где нет защитных чернил. Это исключает перерасход дорогостоящих материалов и необходимость последующего удаления лишнего слоя химическими средствами.
Солнечные панели для космоса станут доступнее
Проект уже перешел на финальную стадию демонстрации. Ученые планируют создать полностью рабочий фотоэлектрический элемент для космических спутников. В будущем такие панели смогут массово использоваться в аэрокосмической отрасли, где спрос на доступные и надежные источники энергии постоянно растет.
Ранее многопереходные солнечные элементы III-V-типа считались золотым стандартом для спутников благодаря рекордной эффективности и устойчивости к радиации. Однако их производство требовало дорогого германия, вакуумных печей, высоких температур и сложной фотолитографии, что делало такие панели крайне дорогими.
Новая разработка позволяет отказаться от большей части этих затратных процессов.
Что это значит для рынка солнечной энергетики
Эксперты уверены: если технология подтвердит эффективность в массовом производстве, это приведет к:
- удешевлению солнечных панелей;
- росту доступности альтернативной энергетики;
- ускоренному развитию солнечных электростанций;
- снижению зависимости от традиционных источников энергии.
Таким образом, немецкое изобретение может стать одним из самых значимых шагов в развитии солнечной энергетики в Европе и мире за последние годы.
