Солнечные панели станут гораздо дешевле и проще: что придумали ученые

Вы узнаете:

Что придумали ученые

Как это повлияет на цену солнечных батарей

Немецкие ученые совершили прорыв в сфере производства солнечных панелей, представив инновационную технологию, способную значительно удешевить солнечную энергетику и сделать ее более экологичной.

Новый метод основан на струйной печати фотоэлементов и может полностью заменить вредную и дорогую фотолитографию, пишет Фокус.

Разработкой занималась команда Института Фраунгофера ISE при поддержке Европейского космического агентства. Вместо химического травления специалисты использовали специальные плавящиеся чернила, которые наносятся прямо на поверхность солнечной ячейки с высокой точностью.

Это позволяет формировать токопроводящие дорожки без токсичных растворов и сложных этапов очистки.

В чем суть новой технологии производства солнечных панелей

Главное преимущество разработанного метода — полный отказ от жидкостно-химической фотолитографии, которая десятилетиями применялась в солнечной энергетике. Благодаря струйной печати:

значительно снижается себестоимость солнечных панелей;

уменьшается количество опасных химических отходов;

упрощается сама производственная цепочка;

сокращается энергопотребление заводов.

Вместо испарения металла ученые применили гальваническое осаждение. Металл осаждается электрохимически только на тех участках, где нет защитных чернил. Это исключает перерасход дорогостоящих материалов и необходимость последующего удаления лишнего слоя химическими средствами.

Солнечные панели для космоса станут доступнее

Проект уже перешел на финальную стадию демонстрации. Ученые планируют создать полностью рабочий фотоэлектрический элемент для космических спутников. В будущем такие панели смогут массово использоваться в аэрокосмической отрасли, где спрос на доступные и надежные источники энергии постоянно растет.

Ранее многопереходные солнечные элементы III-V-типа считались золотым стандартом для спутников благодаря рекордной эффективности и устойчивости к радиации. Однако их производство требовало дорогого германия, вакуумных печей, высоких температур и сложной фотолитографии, что делало такие панели крайне дорогими.

Новая разработка позволяет отказаться от большей части этих затратных процессов.

Что это значит для рынка солнечной энергетики

Эксперты уверены: если технология подтвердит эффективность в массовом производстве, это приведет к:

удешевлению солнечных панелей;

росту доступности альтернативной энергетики;

ускоренному развитию солнечных электростанций;

снижению зависимости от традиционных источников энергии.

Таким образом, немецкое изобретение может стать одним из самых значимых шагов в развитии солнечной энергетики в Европе и мире за последние годы.

