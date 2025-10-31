Укр
В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Сергей Кущ
31 октября 2025, 23:29
Экологические активисты и домохозяйства возмущены.
В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей

В Нидерландах растет недовольство среди владельцев солнечных панелей — вложение, которое еще недавно считалось выгодным и экологически правильным, теперь может превратиться в источник убытков. Причина — новые тарифы на передачу излишков электроэнергии в сеть.

Согласно данным потребительской ассоциации Vereniging Eigen Huis, уже с 2027 года две энергетические компании — Innova Energie и ее дочерняя компания Gewoon Energie — планируют ввести отрицательные "зеленые" тарифы, пишет dutchnews.nl.

Владельцы солнечных панелей будут не только получать фиксированную плату за каждый киловатт-час, который они передают в сеть, но и обязаны платить комиссию.

По условиям новой схемы:

  • компенсация за 1 кВт⋅ч составит 5,9 цента,
  • а комиссия — 11,5 цента.

Таким образом, владельцы солнечных электростанций теряют 5,6 цента на каждый кВт⋅ч, возвращенный в сеть.

Почему возникла проблема

Правительство Нидерландов ранее решило отменить систему "чистого" учета (net metering), при которой гражданам компенсировали электричество, переданное в сеть, исходя из их общего потребления. Теперь за каждый лишний киловатт придется платить.

Эксперты отмечают: владельцам практически невозможно использовать всю произведенную солнечную энергию самостоятельно — часть ее неизбежно уходит в сеть.

Реакция общества

Экологические активисты и домохозяйства возмущены. Синди Кремер, представитель инициативной группы, заявила, что такие меры "наказывают людей за экологичность". Она подчеркнула, что отмена выгодных условий уже привела к снижению продаж солнечных панелей, а теперь многие могут начать снимать их с крыш, чтобы избежать штрафных тарифов.

"Нам говорят больше использовать собственную энергию, но это сложно и дорого", — заявила Кремер.

Потребительские организации требуют, чтобы государство законодательно гарантировало положительный тариф на электроэнергию для владельцев солнечных систем.

Если инициативу энергетических компаний поддержат, Нидерланды могут столкнуться с парадоксальной ситуацией — люди начнут отказываться от солнечных панелей, несмотря на цели по развитию зеленой энергетики.

