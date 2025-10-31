В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Вы узнаете:
- Владельцы отказываются от солнечных панелей
- Людям не выгодно держать солнечные панели
В Нидерландах растет недовольство среди владельцев солнечных панелей — вложение, которое еще недавно считалось выгодным и экологически правильным, теперь может превратиться в источник убытков. Причина — новые тарифы на передачу излишков электроэнергии в сеть.
Согласно данным потребительской ассоциации Vereniging Eigen Huis, уже с 2027 года две энергетические компании — Innova Energie и ее дочерняя компания Gewoon Energie — планируют ввести отрицательные "зеленые" тарифы, пишет dutchnews.nl.
Владельцы солнечных панелей будут не только получать фиксированную плату за каждый киловатт-час, который они передают в сеть, но и обязаны платить комиссию.
По условиям новой схемы:
- компенсация за 1 кВт⋅ч составит 5,9 цента,
- а комиссия — 11,5 цента.
Таким образом, владельцы солнечных электростанций теряют 5,6 цента на каждый кВт⋅ч, возвращенный в сеть.
Почему возникла проблема
Правительство Нидерландов ранее решило отменить систему "чистого" учета (net metering), при которой гражданам компенсировали электричество, переданное в сеть, исходя из их общего потребления. Теперь за каждый лишний киловатт придется платить.
Эксперты отмечают: владельцам практически невозможно использовать всю произведенную солнечную энергию самостоятельно — часть ее неизбежно уходит в сеть.
Реакция общества
Экологические активисты и домохозяйства возмущены. Синди Кремер, представитель инициативной группы, заявила, что такие меры "наказывают людей за экологичность". Она подчеркнула, что отмена выгодных условий уже привела к снижению продаж солнечных панелей, а теперь многие могут начать снимать их с крыш, чтобы избежать штрафных тарифов.
"Нам говорят больше использовать собственную энергию, но это сложно и дорого", — заявила Кремер.
Потребительские организации требуют, чтобы государство законодательно гарантировало положительный тариф на электроэнергию для владельцев солнечных систем.
Если инициативу энергетических компаний поддержат, Нидерланды могут столкнуться с парадоксальной ситуацией — люди начнут отказываться от солнечных панелей, несмотря на цели по развитию зеленой энергетики.
